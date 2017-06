De bouw van de Hawaïaanse supertelescoop is al verschillende keren stilgelegd door protesten. Gaat de Thirty Meter Telescope naar de Canarische eilanden?

De Thirty Meter Telescope gaat één van de grootste telescopen ter wereld worden. De telescoop heeft een hoofdspiegel van dertig meter, waardoor de TMT negen keer meer licht opvangt dan de beste telescopen die vandaag de dag worden ingezet om het heelal te observeren. Even in vergelijking: de Hubble-telescoop heeft een spiegel met een diameter van slechts 2,4 meter.

Toch zijn er problemen. Voor lokale bewoners is Mauna Kea een heilige plaats. Daarom werd de bouw van de telescoop in 2015 stilgelegd. Volgend jaar moet de constructie dan echt gaan beginnen, maar eerst is het wachten op de uitspraak van de rechter. Wat als de rechter oordeelt dat de TMT niet gebouwd mag worden op de Mauna Kea? Dan willen astronomen de telescoop verhuizen naar de Canarische eilanden, zo schrijven Canadese wetenschappers in een nieuwe rapport.

Minder gunstig

De alternatieve locatie op La Palma is echter minder ideaal dan een plekje op de Mauna Kea. Op La Palma is het warm en relatief nat, waardoor infraroodobservaties lastiger zijn uit te voeren. Stel dat de TMT naar de Canarische eilanden verkast, dan moeten instrumenten dus aangepast worden. Denk bijvoorbeeld aan de toepassing van adaptieve optiek om turbulenties in de atmosfeer te compenseren.

Chili?

Er is nog een betere locatie dan La Palma, namelijk Chili. Waarom kiezen de astronomen ervoor om niet naar dit land uit te wijken? Simpelweg omdat er al genoeg telescopen op het zuidelijk halfrond staan. De grootste concurrenten van de TMT staan straks namelijk op het zuidelijk halfrond, zoals de Giant Magellan Telescope en de Europese Extremely Large Large Telescope (ELLT). De ELLT heeft zelfs een hoofdspiegel van 42 meter en in vergelijking daarmee valt de TMT dus een beetje weg. En dat terwijl de Thirty Meter Telescope de beste telescoop van het noordelijk halfrond kan worden.

“De TMT belooft een geweldige telescoop te worden met fantastische instrumenten”, vertelt Michael Balogh van de onderzoekscommissie CATAC aan Vice. “Het maakt dan niet uit waar de telescoop gebouwd wordt.”