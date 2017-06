Auto’s die zelfstandig kunnen remmen en versnellen, hebben geen verkeerslichten meer nodig.

In de nabije toekomst zouden verkeerslichten vervangen kunnen worden door wat onderzoekers een ‘communicatie-baken’ noemen. Dit baken verzamelt informatie. Aan wat voor informatie moet je dan denken? De afstand tussen het baken en auto’s die het kruispunt naderen, bijvoorbeeld. Maar ook de snelheid van die auto’s. Die informatie stuurt het baken weer door naar de naderende auto’s. Die auto’s stoppen die informatie in een algoritme dat vervolgens berekent welke snelheid de auto moet hebben om veilig het kruispunt over te steken zonder te hoeven stoppen.

Algoritme

Wetenschappers hebben nu alvast wat aan dat algoritme geknutseld. Het resulterende algoritme draait om wat de onderzoekers ‘adaptive repulsive force’ noemen. Hoe dichter de koers van twee auto’s de auto’s bij het kruispunt brengt, hoe groter de repulsie en hoe sterker ze hun snelheid aan moeten passen. Het is eigenlijk verrassend simpel. “Het systeem in het baken en in de auto vereist niet veel computerkracht,” vertelt onderzoeker Bo Yang.

Complex

Simulaties wijzen uit dat het algoritme zelfs op complexere kruispunten werkt. “In de meeste gevallen zorgde preventief remmen ervoor dat de snelheid van het voertuig maar een beetje terugliep en dat elk voertuig veilig het kruispunt overstak zonder daarbij op enig moment volledig tot stilstand te komen.”

Ook voor minder slimme auto’s

Het algoritme is niet alleen bedoeld voor zelfrijdende auto’s, maar kan ook worden toegepast in auto’s die alleen autonoom kunnen remmen en versnellen (iets wat veel auto’s met slimme cruise control reeds kunnen). In dat geval moet de bestuurder zodra deze een kruispunt nadert alleen nog maar sturen en de auto controle geven over de snelheid.

Hoewel de dagen van de verkeerslichten geteld lijken, zullen ze heus niet zomaar uit het straatbeeld verdwijnen. Yang vermoedt dat het gefaseerd gaat. Zolang er nog veel traditionele auto’s op de weg zijn, zijn verkeerslichten nodig. Pas als slimme auto’s in aantal toenemen, kunnen de verkeerslichten meer en meer worden uitgeschakeld, tot het moment komt dat ze helemaal niet meer nodig zijn. “Ons simpele algoritme vereist alleen een basale intelligentie van het voertuig, maar werkt ook in de intelligentere auto’s die er in de toekomst zullen komen.”