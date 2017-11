Het wijst er sterk op dat dit het graf is dat de Romeinen identificeerden als het graf van Jezus.

Dat meldt National Geographic, op basis van onderzoek dat in de Heilig Grafkerk heeft plaatsgevonden en mede mogelijk is gemaakt door de National Geographic Society.

Het graf van Jezus

De Heilig Grafkerk bevindt zich in Jeruzalem en is een heilige plek voor Christenen. Zij geloven namelijk dat het graf van Jezus (zie kader) in deze kerk te vinden is.

De Bijbel vertelt dat Jezus Christus na de kruisiging door twee van zijn volgelingen begraven werd. Drie dagen later zou Jezus uit de dood zijn opgestaan: volgelingen die bij het graf van hun leermeester wilden rouwen en het lichaam van Jezus wilden balsemen, troffen een leeg graf aan. Lang was de exacte locatie van het graf van Jezus – waarover onder meer in het Bijbelboek Johannes wordt geschreven – onduidelijk. Maar in de vierde eeuw na Christus zou daar verandering in gekomen zijn toen een Romeinse delegatie in opdracht van keizer Constantijn naar het graf op zoek gingen. Ze zouden het graf in Jeruzalem ontdekt hebben en er vervolgens een grafkapel en kerk omheen hebben gebouwd.

Het onderzoek

De afgelopen tijd is er door wetenschappers van de Nationale Technische Universiteit in Athene – in samenwerking met de National Geographic Society – uitgebreid onderzoek gedaan naar het vermeende graf van Jezus. Daartoe is onder meer de marmeren plaat die de tombe al zeker sinds 1555 zou bedekken, weggehaald. En daaronder troffen de onderzoekers de resten aan van een kalkstenen platform dat sterk doet denken aan het platform waarop het lichaam van Jezus volgens de Bijbel ter ruste werd gelegd. En onderzoek wijst nu uit dat het cement tussen dat kalkstenen platform en het marmer erboven rond 345 na Christus – dus tijdens de regeerperiode van Constantijn – werd aangebracht.

Verrassend

De nieuwe resultaten zijn verrassend te noemen. Er was namelijk altijd enige twijfel omtrent het verhaal dat de Heilig Grafkerk de plaats markeert waar een Romeinse delegatie in de vierde eeuw het graf van Jezus ontdekte, zo schrijft National Geographic. Die twijfels worden ingegeven door de turbulente geschiedenis van de kerk die heel wat geweld, branden en aardbevingen te verduren kreeg en in 1009 zelfs compleet vernietigd werd (om daarna weer herbouwd te worden). Het resulteert erin dat de meeste delen van de kerk nog betrekkelijk jong zijn: tot voor kort stamden de oudste gedateerde delen van deze kerk uit de tijd van de Kruisvaarders. Maar nu is dus toch overtuigend bewijs gevonden dat in de tijd van Constantijn een tombe werd ingekapseld. En daarmee lijkt het een stuk aannemelijker geworden dat dit de plek is waar Jezus volgens de Romeinse delegatie ter ruste werd gelegd.

Wat echter nog niet bewezen is, is dat het lichaam van Jezus ook echt in deze tombe heeft gelegen. In feite is er tot op heden alleen overtuigend bewijs gevonden dat de Romeinen dit graf belangrijk genoeg achtten om er een grafkapel omheen te bouwen.