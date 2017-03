Zo nu en dan spotten astronomen snelle radioflitsen (zogenoemde Fast Radio Bursts, FRB’s), waarvan de oorsprong tot op heden onbekend is. Deze pulsen hebben een lengte van een paar milliseconden en worden niet herhaald. Onderzoekers beweren in een nieuw paper dat deze flitsen een aanwijzing kunnen zijn waar aliens zich bevinden.

Deze snelle radioflitsen zouden wel eens gegenereerd kunnen worden door radiozenders, die interstellaire ruimteschepen van geavanceerde buitenaardse beschavingen voortstuwen.

“Deze snelle radioflitsen zijn – gezien hun korte duur – opvallend helder”, zegt wetenschapper Avi Loeb van het Harvard-Smithsonian Centrum voor Astrofysica. “We weten nog niet met zekerheid wat de bron is van deze flitsen. Daarom moeten we rekening houden met alternatieve scenario’s.” Loeb sluit aliens dus niet uit.

Andere theorieën Hoe de radioflitsen precies ontstaan, blijft giswerk. Er zijn verschillende theorieën. Wellicht zijn ze afkomstig van het ineengestorte overblijfsel van een zware ster . Een andere optie is dat ze gegenereerd worden in de nabijheid van een zwart gat dat gas uit zijn omgeving opslokt. Meer onderzoek zal uit moeten wijzen hoe de FRB’s precies ontstaan.

Epidemie van leven

Loeb verdiept zich al een tijd in de verspreiding van leven in het heelal. “Leven kan zich verspreiden van de ene ster naar de andere, zoals een epidemie zich verspreidt,” vertelde Loeb in 2015 naar aanleiding van een onderzoek. “De Melkweg zou in dat geval geïnfecteerd worden met leven.”

Gigantisch apparaat

In een paper dat binnenkort in het wetenschappelijke vakblad Astrophysical Journal Letters verschijnt filosoferen Loeb en zijn collega Manasvi Lingam (Harvard universiteit) over het apparaat dat een FRB kan produceren. Ze beweren dat als een grote radiozender wordt aangedreven door zonlicht – en dit zonlicht op een oppervlak dat twee keer zo groot is als de aarde valt – dat er dan voldoende energie gegenereerd wordt om een FRB te produceren. Wel moet de radiozender dan wel gekoeld worden door een apparaat dat ook twee keer zo groot is als de aarde.

De mensheid is technisch gezien nog niet ver genoeg ontwikkeld om zo’n radiozender te bouwen, maar geavanceerde buitenaardse beschavingen mogelijk wel.

“Het is de moeite waard om theorieën te bedenken en vervolgens op basis van data te onderzoeken welke theorie het meest plausibel is”

Voortstuwende straal

Het nut hiervan? Wanneer een radiozender zo’n straal produceert, kan deze straal gebruikt worden om interstellaire ruimteschepen vooruit de duwen. De straal moet dan wel continu gericht zijn op zo’n ruimteschip, maar dan is het mogelijk om in dit ruimtevaartuig naar andere sterren of andere sterrenstelsels te reizen. Zo’n ruimteschip kan twintig keer zo zwaar zijn als het grootste cruiseschip op aarde.

Korte flits

De straal is waarschijnlijk 24/7 actief, maar op aarde zien we maar een korte tijd een flits. Dit komt omdat het ruimtezeil, de planeet, de ster en het sterrenstelsel in beweging zijn ten opzichte van onze planeet. De straal is dus maar heel kort op ons gericht en schijnt dan weer in een andere richting, waardoor wij niks meer zien. Het kan zijn dat de straal op een later tijdstip weer te zien is, wat een sterke aanwijzing is dat deze theorie klopt.

Speculatief

Loeb geeft toe dat het een beetje speculatief is, maar beweert dat het goed is om nieuwe ideeën te opperen. “Wetenschap draait om bewijzen. Het is de moeite waard om theorieën te bedenken en vervolgens op basis van data te onderzoeken welke theorie het meest plausibel is.”