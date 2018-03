En dus kunnen archeologen nu gaan puzzelen.

De verrassing kon bijna niet groter zijn toen onderzoekers een Egyptische grafkist – die al jaren deel uitmaakt van de collectie van het Nicholson Museum in Sydney – openmaakten. Ze verwachtten namelijk dat de kist weinig waardevols zou bevatten. Maar niets was minder waar. De kist bleek namelijk tóch nog een mummie te herbergen.

Mer-Neith-it-es

Onderzoeker Jamie Fraser beschrijft de ontdekking uitgebreid in een artikel in het blad Muse, een uitgave van het Nicholson Museum, onderdeel van de Universiteit van Sydney. Het artikel draait om een grafkist die tot wel 2700 jaar oud is. Op de grafkist staat de naam van de overledene vermeld: Mer-Neith-it-es, een dame van adel die werkzaam was in de tempel van Sechmet (je ziet deze godin hierboven).

Foto’s zien… …van de geopende grafkist en resten van de mummie? Blader dan eens door het blad Muse (vanaf bladzijde 16)!

Gehusseld

Men nam eigenlijk altijd aan dat de grafkist leeg was, omdat archeoloog Dale Trendall dat in 1948 had genoteerd. Volgens hem zou in de kist zou niet meer dan wat door elkaar gehusseld puin te vinden zijn. En die opmerking kun je hem eigenlijk niet kwalijk nemen, als je ziet hoe de kist er na opening bijlag. De kist was gevuld met een mix aan doeken, botten en andere materialen, zo schrijft Fraser. “Waren dit de resten van één mummie die door grafrovers door elkaar waren gehusseld toen ze op zoek gingen naar amuletten en juwelen? Keken we in feite naar de sterk verstoorde resten van Mer-Neith-it-es zelf?”

Eén persoon

Om daar meer over te kunnen zeggen, legden de onderzoekers de kist in een CT-scanner. En die kon wel wijs worden uit de mix aan botten en andere materialen. Zo is op de beelden duidelijk te zien dat de kist twee gemummificeerde enkels, voeten en tien tenen herbergt. Dit leken de resten van één persoon te zijn, die bovendien – afgaand op de botten – zeker 30 jaar oud was toen deze overleed.

Nog niets bewezen

Daarmee is natuurlijk nog niet bewezen dat de resten van Mer-Neith-it-es zijn. Fraser wijst er in zijn artikel op dat grafkisten in de negentiende en twintigste eeuw bij voorkeur met mummie en al verhandeld werden. Maar op de zwarte markt moest je maar afwachten of de mummie die in een grafkist lag daar ook echt in hoorde.

De CT-scan heeft de interesse in deze kist en haar verrassende inhoud in ieder geval aangewakkerd. Later dit jaar zullen onderzoekers de inhoud van de kist nader onderzoeken. Het zal een hele puzzel worden, maar het levert mogelijk ook meer informatie op over de persoon die in deze kist werd gelegd.