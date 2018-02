En wij maar denken dat onze buurman twee tot drie keer groter was!

Nieuw onderzoek wijst uit dat het Andromedastelsel ongeveer 800 miljard keer zwaarder is dan onze zon. En daarmee kan onze Melkweg zich met het Andromedastelsel meten. De bevindingen zijn verrassend; onderzoekers gingen er eigenlijk altijd vanuit dat het Andromedastelsel twee tot drie keer groter was dan onze eigen Melkweg.

Ontsnappingssnelheid

De onderzoekers gebruikten een nieuwe techniek om de massa van het Andromedastelsel vast te stellen: ze keken welke snelheid er nodig is om aan de greep van het sterrenstelsel te ontsnappen. “Wanneer een raket gelanceerd wordt, wordt deze met een snelheid van 11 kilometer per seconde weggeslingerd, om aan de zwaartekracht van de aarde te kunnen ontsnappen,” legt onderzoeker Prajwal Kafle uit. “Ons stelsel, de Melkweg, is meer dan een biljoen keer zwaarder dan onze kleine aarde en dus moet je een snelheid van 550 kilometer per seconde hebben om aan de zwaartekracht ervan te kunnen ontsnappen.” Op vergelijkbare manier is nu aan de hand van de bewegingen van supersnelle sterren die zich uit het Andromedastelsel weghaasten, de massa van dit sterrenstelsel vastgesteld.

Donkere materie

Dat dit onderzoek heel andere resultaten oplevert dan eerdere studies, komt waarschijnlijk doordat men eerder de hoeveelheid donkere materie in het Andromedastelsel overschatte. “Door de banen van supersnelle sterren te bestuderen, ontdekten we dat dit sterrenstelsel veel minder donkere materie herbergt dan gedacht en slechts een derde van wat eerdere observaties suggereerden.”

Het onderzoek heeft enorme implicaties voor de verre toekomst van onze Melkweg en het Andromedastelsel. Op dit moment zijn de twee nog ongeveer 2 miljoen lichtjaar van elkaar verwijderd, maar naar verwachting zullen ze over zo’n 5 miljard jaar botsen. Aangenomen werd dat het veel grotere Andromedastelsel onze Melkweg daarbij zou opslokken. Maar nu blijkt dus dat het Andromedastelsel helemaal niet groter is. Daarom zullen er nieuwe simulaties op poten gezet moeten worden om te achterhalen wat de uitkomst van die botsing gaat zijn.