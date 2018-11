Ze zouden zo’n 10% van de bloedcellen in je bloedsomloop leveren.

Voor lange tijd dachten wetenschappers dat bloedcellen uitsluitend in het beenmerg worden aangemaakt. Maar een nieuwe studie suggereert dat darmen ook rode en witte bloedcellen in onze bloedsomloop pompen. De onderzoekers denken dat zo’n 10% van de bloedcellen afkomstig zijn uit onze darmen.

Donor

Wetenschappers stonden voor enige tijd voor een raadsel. Ze ontdekten namelijk dat het bloed van patiënten die een darmtransplantatie hadden ondergaan, ook bloed van de donor bevatte. Onderzoekers in een nieuwe studie besloten dit nader te onderzoeken en verzamelden 21 patiënten die zojuist een nieuwe darm hadden ontvangen. Vervolgens traceerden ze de bloedcellen van de donor terug naar de bron. Ze ontdekten dat de bloedcellen afkomstig waren uit hematopoëtische stamcellen – de cellen waar bloedcellen worden gevormd – in de gedoneerde darm.

Bloedcellen

Deze ontdekking is erg goed nieuws voor mensen die een darmtransplantatie nodig hebben. Wanneer een persoon een getransplanteerd orgaan ontvangt, stoot het immuunsysteem het nieuwe orgaan vaak af. Om dit te voorkomen, worden er vaak krachtige immunosuppressiva voorgeschreven die deze reactie remt. Dit maakt de patiënt echter ook vatbaarder voor infecties en andere complicaties. Maar uit de bevindingen blijkt dat hoe meer bloedcellen een patiënt van de donor in de bloedsomloop heeft, hoe kleiner de kans dat de nieuwe darm wordt afgestoten. “We laten zien dat de bloedcellen de transplantatie beschermt tegen het immuunsysteem van de patiënt,” zegt hoofdonderzoeker Megan Sykes.

Nieuwe manieren

Wellicht kunnen de resultaten uit de studie op den duur leiden naar nieuwe manieren om orgaantransplantaties succesvoller te laten verlopen. Zo hebben patiënten die veel bloedcellen van de donor in omloop hebben, bijvoorbeeld minder immunosuppressiva nodig. Ook zou er bewust hematopoëtische stamcellen van de donor aan de ontvanger kunnen worden verstrekt, waardoor de kans groter is dat de transplantatie lukt. “Dit zou het leven van mensen die orgaantransplantaties moeten ondergaan, makkelijker maken,” zegt Skyes.

Het uiteindelijke doel is dat donororganen niet meer door het immuunsysteem worden afgestoten. Maar daar zijn we op dit moment nog niet. Eerst gaan de onderzoekers meer tests uitvoeren. Zo willen ze kijken of het toedienen van extra hematopoëtische stamcellen tijdens een darmtransplantatie inderdaad leidt tot meer donorbloedcellen in de bloedcirculatie, waardoor er minder immunosuppressieve geneesmiddelen nodig zijn.