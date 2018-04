Gezonde volwassenen kunnen net zo goed als jongeren nieuwe neuronen verkrijgen.

Eerder onderzoek onder knaagdieren en primaten heeft aangetoond dat zij naarmate ze ouder worden minder goed in staat zijn om nieuwe hersencellen te vormen in de hippocampus (dit is een belangrijk hersengebied dat onder meer een cruciale rol speelt bij het opslaan van nieuwe herinneringen). En sindsdien is er enige discussie over hoe dat nu precies bij mensen zit. Over het algemeen wordt echter aangenomen dat het volwassen menselijke brein geen nieuwe hersencellen meer genereert.

Nieuwe resultaten

Maar een nieuw onderzoek – verschenen in het blad Cell Stem Cell spreekt die aanname ferm tegen. “Wij ontdekten dat oudere mensen net zo goed als jongere mensen in staat zijn om uit voorlopercellen duizenden nieuwe neuronen in de hippocampus te laten groeien,” vertelt onderzoeker Maura Boldrini. “We ontdekten ook dat het volume van de hippocampus op alle leeftijden ongeveer even groot is.”

Autopsie

De onderzoekers trekken die conclusie op basis van autopsies. Ze bestudeerden de hippocampus van 28 mensen die tussen de 14 en 79 jaar oud waren op het moment van overlijden. Al deze mensen waren plotseling overleden en op het moment van overlijden verder gezond. De onderzoekers keken kort na het overlijden van deze mensen in de hippocampus naar de staat van de bloedvaten en zochten tevens naar pasgevormde neuronen. Verrassend genoeg ontdekten ze in het brein van ouderen net zoveel nieuwe neuronen als in het brein van jongeren.

Wel bleken de ouderen veel minder nieuwe bloedvaten in hun brein te vormen. Bovendien vermoeden de onderzoekers dat de nieuwe neuronen van ouderen minder goed in staat zijn om de connectie met elkaar aan te gaan. Dat zou wellicht deels kunnen verklaren waarom de cognitieve functie van ouderen toch iets achterblijft bij die van jongeren.