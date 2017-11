Nieuw onderzoek kan verklaren waarom zo’n verslaving vaak gepaard gaat met een depressie of angststoornis.

Zuid-Koreaanse onderzoekers verzamelden negentien jongeren die verslaafd waren aan hun smartphone of internet en negentien jongeren die net zo oud en van hetzelfde geslacht waren, maar geen verslaving hadden. De jongeren kregen een lijst met vragen voorgeschoteld en moesten onder meer invullen in welke mate het internet of de smartphone hun dagelijkse routine, sociale leven, slaappatronen en gevoelens beïnvloedde. “Hoe hoger de score, hoe ernstiger de verslaving,” legt onderzoeker Hyung Suk Seo uit. Uit de vragenlijsten bleek bovendien dat de verslaafde tieners vaker depressief en angstig waren en slaapproblemen hadden.

MRS

Twaalf van de negentien verslaafde jongeren ondergingen cognitieve gedragstherapie om hun verslaving te bestrijden. Kort daarvoor en erna ondergingen ze – net als de andere jongeren – een MRS. Dit is een soort MRI, waarbij de chemische samenstelling van het brein wordt vastgesteld. In dit geval werd er specifiek gekeken naar twee stofjes: GABA (een neurotransmitter die hersensignalen afremt of vertraagt) en Glx (een neurotransmitter die de communicatie tussen neuronen juist kan bevorderen).

GABA en Glx

Uit het onderzoek – gepresenteerd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Radiological Society of North America – blijkt dat er verschillen zijn tussen de verhouding tussen GABA en Glx bij verslaafde en gezonde jongeren. Jongeren die verslaafd waren aan hun smartphone of het internet hadden in vergelijking met de controlegroep meer GABA en minder Glx in de cortex cingularis anterior (een onderdeel van de prefrontale schors). Het goede nieuws is dat cognitieve gedragstherapie ervoor zorgde dat de verhouding tussen GABA en Glx weer normaal werd.

Angst

Het onderzoek kan mogelijk verklaren waarom jongeren met een smartphone- of internetverslaving vaak ook kampen met depressieve of angstige gevoelens. Eerdere studies hebben aangetoond dat GABA een rol speelt in verschillende hersenfuncties en dat een te veel aan GABA kan resulteren in onder meer angst.

De onderzoekers pleiten voor meer onderzoek naar het effect dat (tech-)verslavingen op het brein hebben. Ook moet worden uitgezocht welk effect die veranderingen in het brein vervolgens op het gedrag van mensen hebben.