In dit actieve stervormingsgebied gebeurt van alles.

ESO heeft een bijzondere foto vrijgegeven van het actieve stervormingsgebied NGC 2467. Op de foto is goed de grote, grijzende mond van het doodshoofd te zien, waar dit stervormingsgebied bekend om staat. De foto is gemaakt met het FORS-instrument van de Very Large Telescope.

Schedel

Het stervormingsgebied heeft de bijnaam ‘Doodshoofd-met-gekruiste-beenderen-nevel’. En op zich is dat niet zo heel verwonderlijk. De jonge, heldere formatie heeft namelijk veel weg van een menselijke schedel; zo is er – in een uitgezoomde weergave – een dreigend hol gezicht met een gapende mond te zien.

Schip

NGC 2467 verschuilt zich in het sterrenbeeld Puppis – ofwel Achtersteven – dat verwijst naar het verhoogde achterste deel van een schip. Samen met de sterrenbeelden Carina (Kiel), Pyxis (Kompas) en Vela (zeilen) maakt Puppis deel uit van een groep die aan de zuidelijke hemel te zien is. Samen vormden zij het voormalige sterrenbeeld Argo Navis (Schip Argo). In zekere zin maakt NGC 2467 dus deel uit van een enorm piratenschip, een gepast onderkomen voor de Doodshoofd-met-gekruiste-beenderen-nevel.

Sterrenhopen

Hoewel het lijkt alsof er een open sterrenhoop te zien is, bestaat NGC 2467 eigenlijk uit meerdere nevels. Toevallig lijken deze nevels vanuit de aarde gezien op één lijn te staan, waardoor het de illusie wekt dat het om één sterrenhoop gaat. Daarnaast is NGC 2467 erg actief; zo worden er in de kleurrijke nevel talloze nieuwe sterren geboren als gevolg van een overmaat van waterstofgas.

Hoewel de foto voor astronomen niets nieuws vertelt, levert het ons wel een prachtig plaatje op dat zowel onheilspellend als mooi is. Daarnaast krijgen we een bijzonder inkijkje in de kolkende zuidelijke hemel.