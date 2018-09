Omdat het spiraalstelsel – van ons vandaan gezien – wat schuin staat, kijken we recht in het hart van NGC 3981. Wauw!

Op de foto schittert het prachtige spiraalstelsel NGC 3981, dat afsteekt tegen de inktzwarte achtergrond. Het spiraalstelsel ligt op ongeveer 65 miljoen lichtjaar van de aarde vandaan en bevindt zich in het sterrenbeeld Beker. Dankzij het instrument FORS2 van de Very Large Telescope van ESO is het stelsel in al zijn pracht en praal vereeuwigd.

Spiraalarmen

Op het plaatje is een schijf te zien van hete, jonge sterren. Ook zijn de spiraalarmen van NGC 3981 te onderscheiden. Deze spiraalarmen zijn bezaaid met uitgestrekte stofbanden en stervormingsgebieden. Ook is te zien hoe sommige van deze spiraalarmen wat uitgerekt zijn. Waarschijnlijk heeft dit te maken met dat het sterrenstelsel eerder gebotst heeft met een ander sterrenstelsel. Hierbij hebben de zwaartekrachtsvelden elkaar beïnvloed.

Hart

NGC 3981 staat van ons uit gezien wat schuin, waardoor we recht in het hart van het stelsel kijken. Astronomen kunnen hierdoor het heldere centrum erg goed onderzoeken. En dat is best interessant, omdat zich hier een superzwaar zwart gat schuilhoudt.

Planetoïde

Op de foto is meer te zien dan alleen NGC 3981. Zo zijn ook een aantal voorgrondsterren van onze eigen Melkweg te aanschouwen. Daarnaast heeft FORS2 ook een toevallig voorbijganger gekiekt. Zo is er een passerende planetoïde van ons zonnestelsel te zien, die als een zwak streepje rechtsboven het spiraalstelsel waar te nemen is. Dit streepje laat goed zien hoe astronomische foto’s als deze tot stand komen. Er worden namelijk drie verschillende opnamen achter elkaar gemaakt in de kleuren blauw, groen en rood – precies zoals het lichtspoor van de planetoïde illustreert.

NGC 3981 heeft best wat galactische buren. Het stelsel maakt deel uit van de NGC 4038-groep die tussen de 13 en 27 verschillende sterrenstelsels bevat. De groep maakt op zijn beurt deel uit van de Crater-wolk, die weer een klein onderdeel is van de Virgo-supercluster. En ergens in deze laatstgenoemde, bevindt ook ons eigen Melkwegstelsel zich.

De video hierboven begint met een overzicht van de Melkweg. Vervolgens zoomt het beeld steeds verder in en eindigt het met een close-up van het spiraalstelsel NGC 3981 in het sterrenbeeld Beker.