De ontdekking kan mogelijk helpen verklaren waarom we ‘s winters wat aankomen.

Canadese onderzoekers hebben ontdekt dat de vetcellen die net onder onze huid liggen, krimpen wanneer ze bloot worden gesteld aan van de zon afkomstig blauw licht. Dat is te lezen in het blad Scientific Reports.

Vetopslag

“Wanneer zonlicht op de blauwe golflengtes – het licht dat we met onze ogen kunnen waarnemen – onze huid penetreert en de vetcellen eronder bereikt, worden de lipide (vetachtige, red.) druppeltjes kleiner en komen ze vrij uit de cel,” legt onderzoeker Peter Light uit. “In andere woorden: onze cellen slaan niet zoveel vet op.”

Winter

Het kan mogelijk deels verklaren waarom mensen gedurende de winter aan gewicht winnen. “Het gebrek aan zonlicht waarmee we in een noordelijk klimaat zo’n acht maanden per jaar te maken hebben, kan de opslag van vet bevorderen en bijdragen aan de typische gewichtstoename die sommigen van ons ‘s winters doormaken.” Meer onderzoek hiernaar is echter hard nodig, zo benadrukt Light. “Zo weten we nog niet hoe intens het licht moet zijn en hoelang je eraan bloot moet worden gesteld om dit proces te activeren.”

Vervolgonderzoek

Het onderzoek roept wel een aantal interessante vragen op. Zo vraagt Light zich bijvoorbeeld af of het mogelijk is om obesitas onder meer met behulp van lichttherapie te bestrijden. En hij heeft nog wel meer onderzoeksvragen in petto. “Misschien draagt dit mechanisme bij aan het vaststellen van het aantal vetcellen – waarvan we denken dat ze tot in onze volwassen jaren bij ons blijven – dat we in de kinderjaren produceren.”

Daarnaast kun je jezelf afvragen wat de functie is van de op zonlicht reagerende vetcellen onder onze huid. Light sluit niet uit dat ze dienst doen als een soort biologische klok. Hij wijst erop dat het moleculaire route die nu ontdekt is, eerder is geïdentificeerd als een route die geactiveerd wordt als het oog wordt blootgesteld aan blauw licht. “Daarom moet je voor het slapengaan niet naar digitale apparaten kijken, omdat zij hetzelfde blauwe licht afgeven als de zon doet en dat signaal maakt ons wakker (…) Het is niet heel vergezocht om te denken dat het licht dat via onze ogen binnenkomt en ons circadiaan (dag- en nacht-, red.) ritme reguleert dezelfde impact heeft via de vetcellen nabij onze huid en er zo voor zorgt dat de hoeveelheid vet die mensen verbranden seizoensgebonden is: je gewicht neemt toe in de winter en je verbrandt dat weer in de zomer.”