Dit blijkt uit onderzoek met proefdieren.

Wetenschappers van de universiteit van Augusta vermoeden dat een dagelijkse, kleine dosis Viagra de kans op darmkanker flink verkleint.

En dat is goed nieuws, want in Nederland en België krijgen vele duizenden mensen jaarlijks de diagnose darmkanker. In 2015 stierven ruim vijfduizend mensen in Nederland aan darmkanker. Dit aantal neemt sterk toe, door vergrijzing en bevolkingsgroei.

Viagra zorgt ervoor dat er minder poliepen ontstaan. De meeste poliepen zijn goedaardig en blijven altijd goedaardig, maar ze kunnen ook onrustige cellen bevatten. Deze groeien op den duur mogelijk uit tot een kwaadaardige tumor.

Viagra in het drinkwater

Dr. Darren D. Browning en zijn collega’s voegden een kleine dosis Viagra toe aan het drinkwater van muizen met een genetische afwijking. Mensen kunnen dezelfde genetische afwijking hebben. Deze afwijking zorgt ervoor dat iemand in zijn tienerjaren honderden poliepen gaat produceren, wat vrijwel altijd uitmondt in darmkanker.

Gunstig enzym

Viagra remt de groei van tumoren, zo schrijft Browning in het wetenschappelijke vakblad Cancer Prevention Research. Een piepkleine hoeveelheid is genoeg om het aantal tumoren te halveren. De onderzoeker denkt dat dit komt door het enzym PDE5. Dit enzym komt van nature voor in darmcellen en breekt cyclisch guanosinemonofosfaat af. Hierdoor is er meer ruimte voor celdeling.

Geheime wapen tegen darmkanker?

Het voordeel van Viagra is dat er geen bijwerkingen zijn. Ja, een flinke pil heeft natuurlijk wel (gunstige) bijwerkingen, maar de kleine hoeveelheid die de wetenschappers gebruikten doet verder niet zoveel. De volgende stap is om dit verder uit te werken en om experimenten met proefpersonen te starten. Pas dan ontdekken we of Viagra echt het geheime wapen is tegen darmkanker.