Zie jij hierboven een octopus op de zeebodem liggen? In een nieuwe video is te zien hoe goed het dier zich kan verbergen.

De Octopus vulgaris is in eerste instantie nauwelijks te zien. Pas wanneer de duiker dichterbij komt, krijgt het dier een witte kleur. Het ‘zeemonster’ hoopt met deze truc andere zeedieren af te schrikken. Het is namelijk een van de weinige manieren waarop het dier zich kan verdedigen. “En dat is nodig, want ze smaken erg lekker, dus veel dieren eten graag octopus”, vertelt onderzoeker Roger Hanlon aan LiveScience.

De octopus heeft honderdduizenden pigmentcellen, genaamd chromatoforen. Deze celorganellen bevatten biologisch pigment en kunnen ook licht reflecteren. Octopussen kunnen daarnaast de textuur van hun huid aanpassen, zodat het overeenkomt met de omgeving.

Wat deze verdwijntruc extra bijzonder maakt, is het feit dat octopussen geen kleuren zien. Ondanks dat het dier blauw, rood en bruin niet kan onderscheiden, lukt het hem om naadloos op te gaan in de omgeving. Wetenschappers weten op dit moment nog niet hoe een octopus dit doet.

Wordt een octopus gevonden en lukt het hem niet om een ander te laten schrikken? Dan spuit een octopus inkt en gaat het dier op de vlucht.