Te zien is hoe kankercellen zich in organen – zoals de longen en lever – vermenigvuldigen.

Japanse onderzoekers zijn erin geslaagd om kanker tot op het niveau van individuele cellen te monitoren. Ze hebben op video vastgelegd hoe die kankercellen zich binnen organen vermenigvuldigen. Maar ook hoe ze zich via de bloedbaan naar andere delen van het lichaam begeven om daar nieuwe tumoren te vormen.

De beelden

De videobeelden geven een kijkje in het lichaam van muizen. De onderzoekers injecteerden fluorescerend kankerweefsel in het lijfje van de muizen en zorgden er met behulp van chemische stofjes voor dat de lichamen en organen van de muizen transparant werden. Vervolgens konden ze toekijken hoe de kankercellen zich door het lichaam verspreidden.



Het gezonde weefsel is bruingroen van kleur. Het kankerweefsel is rood.

Uitzaaien

Het onderzoek is belangrijk, omdat we zo meer te weten kunnen komen over uitzaaiingen. Waarom zaait kanker zich uit? En hoe gaat dat precies in zijn werk? Pas als we die vragen nauwgezet kunnen beantwoorden, kunnen we uitzaaiingen wellicht voorkomen of mensen met uitzaaiingen beter behandelen.

Nieuwe inzichten

Het onderzoek in muizen heeft in ieder geval al enkele nieuwe inzichten opgeleverd, zo melden de onderzoekers in het blad Cell Reports. Voordat een kankercel een nieuw deel van het lichaam kan bereiken, moet deze eerst de bloedbaan zien binnen te gaan. En daartoe moet deze door de wand van bloedvaten heenreizen. “De meeste kankercellen hebben niet zoveel geluk en sterven tijdens de reis,” vertelt onderzoeker Kohei Miyazono. “Maar de verkregen beelden suggereren dat cellen behandeld met TGF-beta, een eiwit dat celgroei en -differentiatie in mensen reguleert en door sommige kankers geproduceerd wordt, een veel grotere kans hebben om de reis te overleven en kwaadaardige buitenposten te vormen.”

De onderzoekers zullen nog meer beelden gaan maken om de verspreiding van kanker beter te begrijpen. Mogelijk kan deze beeldtechniek ook ingezet worden om andere ziekten – waarbij het aankomt op veranderingen op celniveau – te monitoren.