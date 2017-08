Twee van de planeten bevinden zich in de leefbare zone en kunnen in theorie dus vloeibaar water herbergen.

De vier planeten bevinden zich rond Tau Ceti. Deze zonachtige ster staat op zo’n 12 lichtjaar afstand en is vanaf het aardoppervlak met het blote oog te zien. Het bestaan van de vier planeten leiden onderzoekers af uit kleine schommelingen in de beweging van Tau Ceti. Deze schommelingen worden veroorzaakt door de zwaartekracht van de vier planeten.

De vier planeten zijn rotsachtig en qua grootte vergelijkbaar met de aarde. De kleinste planeet heeft een massa die ongeveer 1,7 keer groter is dan de massa van de aarde. Volgens de onderzoekers behoren de pas ontdekte planeten tot de kleinste planeten die ooit rond nabijgelegen zonachtige sterren zijn ontdekt.

Leefbare zone

Twee van de vier planeten kunnen tot de superaardes gerekend worden. Dit zijn rotsachtige planeten die groter zijn dan de aarde, maar kleiner dan Neptunus. De twee superaardes staan het verst van Tau Ceti af en bevinden zich in de leefbare zone. Dit is een denkbeeldige zone rond de ster die niet zo ver van de ster verwijderd is dat eventueel vloeibaar water op het oppervlak van de planeten bevriest, maar zich ook niet zo dicht bij de ster bevindt dat eventueel vloeibaar water op het oppervlak van de planeten verdampt. In andere woorden: op het oppervlak van de planeten kan in theorie vloeibaar water – een belangrijke vereiste voor het ontstaan en in standhouden van leven zoals wij dat kennen – te vinden zijn.

Of er op de twee superaardes leven te vinden is, is overigens twijfelachtig. Rond de ster bevindt zich namelijk eveneens een enorme puinschijf. Onderzoekers denken dan ook dat de leefbaarheid van de planeten flink wordt aangetast door een intensief bombardement van planetoïden en kometen.