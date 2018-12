SpaceShipTwo maakt een historische vlucht.

Voor het eerst in de geschiedenis heeft een bemand ruimteschip gebouwd voor privépassagiers, de grens van de ruimte bereikt. En daarmee zijn we weer een stap dichterbij de realisatie van commerciële ruimtereizen. Het SpaceShipTwo vaartuig bereikte een hoogte van 82 kilometer; het punt waar gewichtloosheid begint.

Ruimte? of toch niet? Hoewel Virgin Galactic zelf spreekt van een ruimtevlucht, valt hier wel een kanttekening te plaatsen. Want waar begint de ruimte precies? Over het algemeen wordt de grens op 100 kilometer hoogte gelegd. Hoewel SpaceShipTwo niet zo hoog is gekomen, hebben ze het punt van gewichtloosheid gepasseerd. NASA vindt trouwens dat de ruimte wel al op 80 kilometer hoogte begint.

Lancering

SpaceShipTwo werd gelanceerd vanuit Mojave-woestijn in Californië. Aan boord zaten twee testpiloten die het ruimteschip soepeltjes naar ruim 80 kilometer hoogte loodsten. Het ruimtevaartuig bereikte zo’n 3.550 kilometer per uur; bijna drie keer de snelheid van geluid. Vervolgens keerde SpaceShipTwo weer veilig en wel huiswaarts, waar de piloten een emotioneel onthaal wachtte. Eigenaar van Virgin Galactic, miljardair Richard Branson, kan zijn geluk niet op. “Velen weten hoe belangrijk de droom van ruimtevaart voor mij persoonlijk is,” zegt hij. “Vandaag zagen we onze grootste droom en onze moeilijkste uitdaging tot nu toe in vervulling gaan. Het was een onbeschrijfelijk gevoel van vreugde, opwinding en verwachting voor wat er nog gaat komen.”

Experimenten

De prestatie is ook erkend door NASA, die slim gebruik maakte van de testvlucht om vier ruimtewetenschappelijke, en technische experimenten uit te voeren. Tijdens de vlucht verzamelden instrumenten waardevolle gegevens die nodig zijn voor toekomstige missies. Nu er steeds meer bedrijven zich richten op de suborbitale ruimte, wil NASA zich op verdere horizonnen gaan concentreren. Zo ligt er bijvoorbeeld opnieuw een missie naar de maan in het verschiet, om vervolgens de opgedane kennis te gebruiken voor toekomstige Marsmissies.

Stofexperiment

Tijdens de vlucht van SpaceShipTwo werd er data verzameld voor het stofexperiment COLLIDE van NASA. Dit experiment heeft als doel het gedrag van stofdeeltjes op planetaire oppervlakken in kaart te brengen. Met de testvlucht van SpaceshipTwo, kon het onderzoeksteam gegevens verzamelen die nuttig zijn voor het ontwerpen van de komende missies naar de maan en Mars. Zo is de aanwezigheid van stof op planetoïden en manen vaak een uitdaging, omdat het beschadigingen kan aanbrengen aan de apparatuur. Door de stofdynamica beter te begrijpen, kan NASA betere instrumenten en systemen ontwerpen voor verkenningsmissies.

De testvlucht bewijst maar weer dat commerciële ruimtereizen geen toekomstmuziek meer zijn. “Het is overtuigend bewijs dat commerciële vluchten een van de bepalende industrieën in de eenentwintigste eeuw zullen worden,” zegt CEO van Virgin Galactic George Whitesides. Wel moet Virgin Galactic de concurrentie aan gaan met andere aanbieders, zoals Space X, die ook van plan zijn in de nabije toekomst commerciële ruimtereizen op poten te zetten.