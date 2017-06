De vis leeft op zo’n 4000 meter diepte en wordt maar zelden gespot.

Wetenschappers kregen de vis in handen tijdens een expeditie naar de abyssale vlakte voor de kust van Oost-Australië. In eerste instantie dachten ze een nieuwe soort ontdekt te hebben, maar al snel bleek uit genetisch onderzoek dat deze vis niet nieuw is, maar gewoon maar heel weinig zijn gezicht laat zien.

De vis behoort tot de soort Typhlonus nasus. “Dus het is geen nieuwe soort, maar wel een ongelofelijk opwindende vondst en we denken dat ons exemplaar het grootste exemplaar is dat men tot op heden gezien heeft,” zo schrijven de onderzoekers.

Onderhuidse ogen

De vis ziet er heel bijzonder uit. Dat komt voornamelijk doordat deze geen gezicht heeft. Of beter gezegd: geen gezicht lijkt te hebben. De vis heeft bijvoorbeeld wel ogen, maar die gaan schuil onder de huid. En de relatief kleine mond zit enigszins verstopt aan de onderzijde van het lichaam.

Extreem leefgebied

De vis die de onderzoekers in handen hebben gekregen, leefde op een diepte van zo’n 4000 meter. De druk daar is enorm. En de temperatuur is laag (rond de 1 graad Celsius). Het lijkt er sterk op dat deze vis zich in reactie op die extreme omgeving ontwikkeld heeft tot een bijzonder uitziend organisme.

Hoewel T. nasus maar weinig gespot wordt – in Australische wateren zou deze al meer dan 100 jaar niet meer gezien zijn – komt deze op een groot deel van de aarde voor. Zo leeft deze in de omgeving van Indonesië, Japan, Hawaii, Papoea-Nieuw-Guinea, maar ook in de Arabische Zee.