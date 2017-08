Omdat er te weinig zuurstof in het water zit, moeten vissen wel stoppen met groeien.

Dat schrijven onderzoekers in het blad Global Change Biology. Ze doen in hun paper ook uitgebreid uit de doeken waarom vissen in de toekomst – naar verwachting – tot wel 30 procent kleiner zullen zijn dan nu het geval is.

Koudbloedig

“Vissen kunnen – omdat het koudbloedige dieren zijn – niet hun eigen lichaamstemperatuur reguleren,” legt onderzoeker William Cheung uit. “Wanneer de wateren warmer worden, versnelt hun stofwisseling en hebben ze meer zuurstof nodig om hun lichaamsfuncties gaande te houden. En er komt een punt waarop de kieuwen niet genoeg zuurstof kunnen leveren voor een groter lichaam en dan stopt de vis gewoon met groeien.”

Groeien

Wanneer een vis groeit, neemt ook zijn behoefte aan zuurstof toe. Maar het oppervlak van de kieuwen – die zuurstof binnenharken – groeit niet zo snel als de rest van het lichaam. Een voorbeeldje: als het lichaamsgewicht van een kabeljauw met 100% toeneemt, worden de kieuwen maar 80% (of zelfs minder) groter. En dat wordt een serieus probleem als de omgeving van de vis opwarmt. Want in warmer water heeft de vis – vanwege een versnelde stofwisseling – niet alleen meer zuurstof nodig. Hij heeft ook te maken met een afname van de hoeveelheid zuurstof in het omringende water. Want klimaatverandering resulteert in zuurstofarmere oceanen. Heel concreet komt het op het volgende neer: de kieuwen kunnen minder zuurstof leveren aan het vissenlijf dat toch al veel sneller groeit dan de kieuwen zelf. Uiteindelijk dwingt het de vissen om te stoppen met groeien. Simpelweg omdat ze met het weinige zuurstof in hun omgeving alleen een kleiner lijf draaiende kunnen houden.

GOLT

De onderzoekers hebben de fraaie theorie de naam ‘Gill-Oxygen Limitation Theory‘ – kortweg GOLT – genoemd. En op basis van die theorie voorspellen ze dus dat vissen – als de aarde verder blijft opwarmen – uiteindelijk tot wel 30 procent kleiner kunnen worden.

Tonijn

Overigens zal niet elke vissoort even hard krimpen. Ook de levensstijl van een vis speelt bijvoorbeeld een rol. Neem bijvoorbeeld tonijn: een vis die snel beweegt en dus meer energie en zuurstof vereist. Deze soort zal als de temperatuur stijgt misschien nog wel meer dan 30% kleiner worden, zo denken de onderzoekers.

Als sommige vissoorten daadwerkelijk zoveel kleiner worden, kan dat verstrekkende gevolgen hebben voor de visserij. Maar ook ecosystemen kunnen compleet veranderen als de ene soort harder krimpt dan de ander.