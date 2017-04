Later dit jaar kun je ‘m pre-orderen: deze vliegende, rijdende en naar verluidt milieuvriendelijke auto.

Tweeënhalf jaar geleden presenteerde AeroMobil de vliegende auto. Het was een prototype met de nodige tekortkomingen. De afgelopen jaren is met die tekortkomingen afgerekend en volgende week onthult het bedrijf het echte werk: een vliegende auto die je nog dit jaar kunt gaan pre-orderen.

Complete auto en compleet vliegtuig

De auto – die eveneens AeroMobil heet – zou voldoen aan alle criteria die op de weg aan auto’s en in de lucht aan vliegtuigen gesteld worden. De AeroMobil lijkt – met een hybride aandrijving – ook nog tamelijk milieuvriendelijk te zijn. “Het is een compleet vliegtuig en een volledig functionerende auto met vier wielen,” stelt het bedrijf in een persbericht.

Vijf nullen

AeroMobil onthult de auto komende week tijdens een exclusieve autoshow in Monaco. Nog dit jaar moet het mogelijk zijn om een vliegende auto te bestellen. Binnen een jaar of twee, drie verwacht het bedrijf de vliegende auto’s ook daadwerkelijk te kunnen leveren. Wat de AeroMobil precies moet gaan kosten, is nog onbekend. Maar je moet – aldus AeroMobil – denken aan een bedrag met vijf nullen.

Mocht je geïnteresseerd zijn, vergeet dan niet dat je wel de nodige papiertjes op zak moet hebben om in de AeroMobil plaats te nemen. Vanzelfsprekend moet je een rijbewijs bezitten. Daarnaast is ook een vliegbrevet noodzakelijk.