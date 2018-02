Om 20:50 uur wordt de eerste Falcon Heavy-raket gelanceerd. Het is de zwaarste operationele raket. De lancering is hier live te volgen.

Live stream via YouTube



De live stream begint om 20.50 uur. Naast deze live stream schrijven we straks een live verslag van de ontwikkelingen.

Wat gaat SpaceX vanavond lanceren?

– De krachtigste operationele raket van dit moment. Alleen de allang gepensioneerde Saturn V-maanraket en de Russische Energia waren krachtiger. De Falcon Heavy-raket kan zo’n 63.800 kilogram aan voorraden in een lage baan rond de aarde brengen en is krachtig genoeg om een lading van 16.800 kilogram en een lading van 3500 kilogram af te leveren op respectievelijk Mars en Pluto.

– Een auto! Aan boord van de Falcon Heavy-raket vinden we de rode Tesla van SpaceX-baas Elon Musk. En in de auto zit een dummy die in het gloednieuwe ruimtepak van SpaceX is gehesen. De auto zal naar verwachting in een baan rond de zon worden gebracht, waar deze in theorie duizenden jaren kan rondcirkelen.



Deze animatie laat zien wat ons vanavond te wachten staat. David Bowie zingt “Is there life on Mars?” Mede dankzij Musk zou het antwoord ooit wel eens “ja” kunnen zijn.

Hoe steekt deze raket in elkaar?

Het is met een hoogte van zo’n 70 meter en een breedte van 12,2 meter een flinke jongen. De raket weegt een slordige 1,4 miljoen kilogram en is opgebouwd uit een Falcon 9-raket en twee Falcon 9-boosters die samen 27 motoren herbergen.

Wat kun je ermee?

De raket is ontwikkeld om mensen de ruimte in te brengen. Mogelijk wordt de raket nog dit jaar ingezet om twee ruimtetoeristen om de maan te laten vliegen. En op termijn zou deze ook gebruikt kunnen worden om mensen naar Mars te brengen.

Wordt het spannend vanavond?

Absoluut! Elon Musk heeft er nooit een geheim van gemaakt dat deze lancering faliekant mis kan gaan. Er is jarenlang aan de raket geknutseld en er zijn ongetwijfeld heel wat simulaties en testjes uitgevoerd. Maar nog nooit heeft deze raket daadwerkelijk het luchtruim gekozen. En dus wordt het spannend. Musk heeft eerder wel eens gezegd al heel blij te zijn als de raket loskomt van het lanceerplatform en dat platform heel houdt, dus…

En als het lukt?

Dan wacht SpaceX nog een uitdaging. Het bedrijf gaat namelijk proberen om de twee boosterraketten en middelste rakettrap weer heelhuids op aarde te laten landen. Dat is niet helemaal nieuw: SpaceX is er al regelmatig in geslaagd om rakettrappen na de lancering zachtjes te laten landen (en sommige daarvan zijn zelfs alweer een tweede keer gelanceerd). Maar dit keer gaat het om onderdelen van niet één, maar drie raketten. Dus ja, ook dat wordt spannend.

Live blog

18:50 uur

De lancering vindt pas om 20:50 uur plaats.

18:40 uur

Het waait nog een beetje hard, dus de lancering zal iets later dan 19:30 uur plaatsvinden.