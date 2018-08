Goed nieuws: sinds afgelopen week is Scientias.nl in de kiosk van Google News verkrijgbaar. Je kunt de populair-wetenschappelijke site toevoegen als favoriet en vervolgens kun je de artikelen altijd makkelijk mobiel lezen.

De artikelen zijn onderverdeeld in de verschillende categorieën, zodat je het nieuws per categorie kunt lezen. Speciaal voor Google werken we met razendsnelle artikelpagina’s (zogenoemde Automated Mobile Pages), waardoor artikelen vrijwel direct laden.

Ga naar deze pagina en klik rechtsboven op ‘Volgen’. Het maakt niet uit op welk apparaat je dit doet. Als je bijv. op de computer op ‘Volgen’ klikt, dan wordt Scientias ook toegevoegd in de Google Nieuws-app.

De voordelen op een rij:

– Snel en makkelijk mobiel artikelen lezen

– Geen aparte app nodig voor meerdere nieuwssites

– Artikelen van Scientias verschijnen in het tabblad ‘Voor jou’

Heb je nog geen Google Nieuws op jouw mobiel of tablet? Ga naar de Play Store of App Store en download Google News.

Flipboard

Gebruik je andere apps? We hebben een samenwerking met Flipboard. De artikelen van Scientias.nl verschijnen in de Nederlandse ‘Wetenschap’-editie. Je vindt hier ook artikelen van New Scientist, National Geographic en Kennislink. Sinds vorige week is er een directe koppeling, waardoor lezers in Flipboard ook profiteren van de razendsnelle artikelpagina’s op Scientias.

Feedly

Daarnaast kun je natuurlijk een RSS-reader als Feedly gebruiken en zoeken op ‘Scientias’. Een andere mogelijkheid is om de officiële Scientias.nl-app te gebruiken. Deze app is te vinden in de App Store en Play Store. De Scientias-apps zijn al op meer dan 15.000 apparaten geïnstalleerd.