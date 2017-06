Volg jij momenteel een wetenschappelijke studie en lijkt het je interessant om artikelen te schrijven voor een breed publiek? Word freelancer bij Scientias.nl.

Als freelancer kun je interessante onderwerpen aandragen waar je over wil schrijven. Deze onderwerpen moeten wel relevant zijn. We vinden het belangrijk dat je wetenschappelijke papers gebruikt om je artikel te onderbouwen en dat je tevens een of het liefst meerdere experts in het vakgebied interviewt (kan evt. via e-mail of per telefoon). Voor een artikel krijg je een kleine vergoeding. Met je artikel bereik je meer dan 400.000 unieke bezoekers, die maandelijks Scientias.nl bezoeken. Ook wordt jouw artikel opgenomen in het wekelijkse Scientias Magazine, dat naar ruim 33.000 mensen wordt verstuurd.

Op dit moment zijn er enkele freelancers actief op Scientias. Lees hieronder hun ervaringen.

“Sinds begin 2016 schrijf ik achtergrondartikelen voor Scientias. Als aardwetenschappenstudent vind ik wetenschap geweldig, maar erover schrijven minstens even tof. Bij Scientias krijg ik daar de kans toe. Het contact met Caroline en Tim is uitstekend. In goed overleg kies ik mijn eigen onderwerpen waarna ik ruimschoots de tijd krijg om een onderwerp goed uit te pluizen – belangrijk ook omdat het schrijven met al die studie en stages af en toe tussen de bedrijven door moet. Als je als wetenschapsstudent met interesse in journalistiek de kans krijgt om voor Scientias te schrijven: meteen aanpakken. Zo doe je bij Scientias ervaring op en bouw je aan een nuttig portfolio. In mijn geval hielpen de artikelen die ik voor Scientias schreef mij bijvoorbeeld om stages bij Naturalis en De Volkskrant te regelen.”

– Niels Waarlo, aardwetenschappenstudent

“Tijdens mijn studie Biomedische Wetenschappen (2008-2013) heb ik veel geleerd over medische wetenschap, maar weinig over hoe nieuwe doorbraken aan niet-wetenschappers kunnen worden verteld. Inmiddels doe ik als promovenda zelf wetenschappelijk onderzoek, maar ook daarbij vond ik het moeilijk uit te leggen wat ik precies deed. Tijdens een cursus wetenschapscommunicatie in 2016 kreeg ik de opdracht mijn eigen promotieonderzoek op te schrijven voor een lekenpubliek. Scientias wilde het stuk plaatsen, waardoor het een veel groter bereik zou krijgen. Ik vond het erg leuk dat ze geïnteresseerd waren in mijn stuk. Veel vrienden en familieleden waren ook enthousiast, omdat ze eindelijk konden lezen waar ik nou eigenlijk onderzoek naar doe.

Omdat ik schrijven én uitleggen altijd al leuk vond, ben ik doorgegaan als freelancer voor Scientias. Ik schrijf over medische onderwerpen, maar ook over het klimaat – een persoonlijke interesse. Het is leuk om jezelf te blijven uitdagen door over nieuwe onderwerpen te schrijven. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de wetenschap meer uit zijn ivoren toren komt en duidelijk maakt wat er allemaal ontdekt wordt.

De redactie van Scientias is altijd vriendelijk, staat open voor nieuwe onderwerpen en plaatst artikelen snel. Het leukste vind ik nog wel dat lezers soms contact opnemen om door te vragen over een artikel. Zo merk je direct dat je artikelen mensen bereiken!”

– Anouk Schuren, promovenda UMC Utrecht

