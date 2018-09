De haai eet naast vlees ook planten. En dat is heel bijzonder.

Het gaat om de kaphamerhaai, een lid uit de familie van hamerhaaien. Hoewel deze soort bekend staat als carnivoor, eet hij het liefst kreeftachtigen en weekdieren. Maar daar kunnen we nu nog iets aan toevoegen. Want uit een nieuwe studie blijkt dat ze zich ook prima met zeegras kunnen redden.

Kaphamerhaai Naar schatting komen er zo’n 4,9 miljoen kaphamerhaaien (Sphyrna tiburo) voor in de Atlantische Oceaan en de Golf van Mexico. Deze haaiensoort wordt gekenmerkt door een brede en gladde kop en kan zo’n 150 cm lang worden. Over het algemeen zijn de vrouwtjes net iets groter dan de mannetjes.

Verteren

Wetenschappers wisten al langer dat de kaphamerhaai zich af en toe te goed doet aan wat zeegras. De vraag was alleen of ze het plantmateriaal ook efficiënt kunnen verteren. Zo komt het weleens voor dat carnivoren plantachtig materiaal naar binnen werken, maar dit vervolgens niet goed kunnen verbranden. Om te achterhalen hoe dit precies bij de kaphamerhaai zit, zette de onderzoekers een aantal van deze soort op een speciaal dieet van 90% zeegras en 10% inktvis. Vervolgens analyseerden ze hoeveel van de voedingsstoffen de dieren verteerden.

Omnivoren

Uit de bevindingen blijkt dat alle haaien die het grasrijke dieet kregen, in gewicht toenamen. Ze kunnen zelfs beter plantachtig materiaal verteren dan panda’s. Daarnaast bleken de haaien even goed te zijn in het verteren van de vezels en organisch materiaal als jonge groene zeeschildpadden. Deze schildpad heeft een omnivoor dieet in de jeugd en transformeert op latere leeftijd naar een toegewijde vegetariër. Met deze resultaten is het bewijs geleverd: de kaphamerhaai is een omnivoor. Dit is de eerste keer dat er een haaiensoort wordt gevonden die een alleseter is.

Bijzonder

Dat de kaphamerhaai zonder moeite ook vegetarisch kan zijn, is eigenlijk best bijzonder. De kaphamerhaai heeft namelijk een spijsverteringsstelsel dat erg veel lijkt op nauw verwante soorten die strikt vleesetend zijn. Dat de kaphamerhaai zich dus als een alleseter gedraagt is daarom best opmerkelijk.

Volgens de onderzoekers is het erg belangrijk om beter inzicht te krijgen in hoe de consumptie- en verteringsgewoonten van de kaphamerhaai het zeegrasecosysteem beïnvloedt. Zeegras groeit in zoute, en brakke wateren en speelt een belangrijke rol in het filteren van het water. Daarnaast herbergt zeegras duizenden vissen en ongewervelde dieren. De onderzoekers stellen dat de rol van de kaphamerhaai opnieuw geëvalueerd moet worden in zeegrasgebieden die in kritieke toestand verkeren.