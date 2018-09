De bidsprinkhaan in kwestie hengelde in een vijvertje in India maar liefst negen guppy’s naar boven.

Bidsprinkhanen voeden zich over het algemeen met kleine insecten. En ja, er zijn bidsprinkhanen waargenomen die zich ook weleens aan een vogeltje, hagedis, kikker, muis of zelfs een schildpad te goed deden. Maar vorig jaar werd er wel een hele vreemde eend in de bijt gadegeslagen. Zo werd er voor het eerst een bidsprinkhaan gespot die wel een visje lustte.

Guppy’s

De bidsprinkhaan in kwestie werd gevonden in een vijvertje op een dakterras in Karnataka, India. Het mannetje kwam vijf dagen op een rij terug en snackte in totaal negen visjes naar binnen. Om de guppy’s te kunnen vangen, probeerde hij zich staande te houden op waterlelies en bladrozetten die in de vijver groeien. Op die manier hengelde hij de guppy’s naar boven en peuzelde ze vervolgens op.

Donker

Opvallend genoeg blijkt de bidsprinkhaan een uitstekende jager in het donker te zijn. Zo slaagde hij erin om alle negen visjes bij zonsondergang of zelfs ’s avonds laat te vangen. En dat terwijl de ogen van bidsprinkhanen gebouwd zijn om bij daglicht op prooien te jagen. Volgens de onderzoekers roept dit dan ook vragen op over de visuele vermogens van bidsprinkhanen.

Leervermogen

Daarnaast blijken bidsprinkhanen goede leervaardigheden te kunnen ontwikkelen. Zo speculeren de onderzoekers dat het waargenomen gedrag van de bidsprinkhaan mogelijk het resultaat is van een eerdere persoonlijke ervaring. Bovendien heeft hij waarschijnlijk dankzij zijn goede leervermogen ook werkende jachtstrategieën kunnen uitstippelen.

Maar waarom wil een bidsprinkhaan eigenlijk vis eten? De onderzoekers geven hiervoor meerdere redenen. Zo hebben de guppy’s in eerste instantie een hoge voedingswaarde. Daarnaast heeft de bidsprinkhaan kunnen onthouden waar zich een grote beschikbaarheid van prooi bevond. En ten slotte was het geen grote inspanning voor het insect om de visjes vervolgens naar boven te hengelen. De bevindingen uit het onderzoek zijn gepubliceerd in het Journal of Orthoptera Research.