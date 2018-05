Dit inerte gas is gevonden in de atmosfeer van gasplaneet WASP-107b op zo’n 200 lichtjaar van de aarde.

Wetenschappers vonden helium met dank aan de Hubble-ruimtetelescoop. Het signaal is zo sterk, dat wetenschappers denken dat de atmosfeer van deze exoplaneet tienduizenden kilometers dik is.

Na waterstof is helium het element dat het meest voorkomt in het heelal. Toch is dit pas de eerste keer dat wetenschappers het gas in de atmosfeer van een exoplaneet ontdekken.

WASP-107b roteert iedere zes dagen om zijn moederster. Astronomen analyseerden het spectrum van licht dat door het bovenste deel van de atmosfeer van WASP-107b reisde en troffen daar helium aan. Het onderzoeksteam publiceerde een paper in het wetenschappelijke vakblad Nature.

“We hopen deze techniek in de toekomst te gebruiken met de James Webb-telescoop”, zegt onderzoeker Jessica Spake van de universiteit van Exeter. “Zo leren we welke planeten een dikke atmosfeer van waterstof en helium hebben en hoe lang planeten hun atmosfeer vast kunnen houden.” Spake moet nog wel even geduld hebben, want James Webb wordt pas in 2020 gelanceerd.

En nu…? Door naar aardachtige planeten! “Als kleinere aardachtige planeten heliumwolken hebben, dan kunnen we die in de toekomst wellicht ontdekken,” zegt co-auteur Tom Evans.