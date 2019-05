Mannen daarentegen hebben juist baat bij een graadje lager.

Vrouwen presteren beter op wiskundige en verbale tests bij een hogere kamertemperatuur, terwijl voor mannen juist het tegenovergestelde waar is. Dat blijkt uit een nieuw internationaal onderzoek. We weten al langer dat vrouwen de voorkeur geven aan een warmere kamer dan mannen, wat soms tot hoogoplopend gekibbel om de stand van de thermostaat leidt. Maar deze studie laat voor het eerst zien wat het effect van de temperatuur precies is op ons brein.

Tests

In het onderzoek verzamelden de onderzoekers 542 proefpersonen, waarvan 41 procent vrouwen waren. Zij werden over 24 groepen verspreid en vervolgens in een kamer gestopt die of gekoeld, of verwarmd was tussen de 16 en 32 graden. Vervolgens moesten de deelnemers wiskundige en verbale tests uitvoeren. Op basis van het aantal vragen die correct beantwoord waren, ontvingen de deelnemers een geldbeloning.

Vrouwen

De onderzoekers kwamen erachter dat vrouwen over het algemeen beter presteerden wanneer de kamer lekker warm was. Zo gaven ze meer, en ook meer correcte antwoorden. Omgekeerd presteerden mannen juist beter op de tests als de verwarming een graadje lager stond. Bij hogere temperaturen gaven ze minder, en ook minder correcte antwoorden.

De bevindingen wijzen erop dat de omgevingstemperatuur van invloed kan zijn op meer dan alleen comfort. Zo zou het bijvoorbeeld ook iets kunnen zeggen over hoe goed het brein functioneert. Volgens de onderzoekers zou de verwarming op de meeste werkplekken dus best een tandje hoger mogen dan de huidige normen.