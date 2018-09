De planeet cirkelt rond een ster op zo’n 16 lichtjaar afstand van de aarde.

Onderzoekers hebben een planeet gevonden die verdacht veel doet denken aan de beroemde planeet Vulcan uit de populaire tv-serie Star Trek. Vulcan is de thuisplaneet van Mr. Spock, die op het ruimteschip Enterprise diende. De ontdekking werd gedaan met behulp van de Dharma Endownment Foundation Telescope (DEFT); een 50-inch telescoop die bovenop Mount Lemmon in het zuiden van Arizona staat gestationeerd.

40 Eridani A

De nieuw gevonden planeet is een superaarde en draait rond de ster HD 26965. “Star Trek-fans kennen deze ster waarschijnlijk onder zijn alternatieve naam, 40 Eridani A,” zegt onderzoeker Gregory Henry. 40 Eridani A is onder de Star Trek liefhebbers bekend als de moederster van de planeet Vulcan. En de ster blijkt nu dus echt een planeet te herbergen.

Superaarde

HD 26965 is slechts 16 lichtjaar van onze aarde verwijderd. Hierdoor is de nieuw ontdekte planeet de dichtstbijzijnde superaarde die om een zonachtige ster draait. De planeet is ongeveer twee keer zo groot als de aarde en draait in 42 dagen rond zijn ster, in een baan die binnen de leefbare zone ligt.

HD 26965

HD 26965 is oranje van kleur en is iets koeler en iets minder massief dan onze zon. Wel hebben ze allebei dezelfde leeftijd. “Daarnaast heeft de ster een 10,1 jaar durende magnetische cyclus, die vrijwel gelijk is aan de 11,6-jarige zonnevlekcyclus van onze zon,” legt astronoom Matthew Muterspaugh uit. “Daarom is HD 26965 misschien wel de ideale moederster voor een moderne beschaving.”

In tegenstelling tot de moedersterren van de meest bekende planeten die tot nu toe zijn ontdekt, kan HD 26965 met het blote oog aan de nachtelijke hemel gespot worden. “Nu kan iedereen op een heldere nacht 40 Eridani aan de hemel zien schitteren en trots Spock’s thuis aanwijzen,” zegt onderzoeker Bo Ma.