Gooi die oude Bosatlas maar weg, want Bogoslof-eiland ziet er sinds een paar weken heel anders uit!

Het Bogoslof-eiland is een vulkanisch eiland in de Beringzee. En de vulkaan – die grotendeels onder het wateroppervlak huist – is sinds half december weer actief. En dat hebben we geweten. Niet alleen de vorm, maar ook de omvang van het eiland is in korte tijd namelijk radicaal veranderd.

Oor

Het langgerekte eiland heeft nu de vorm van een oor. Daarnaast beslaat het eiland nu een oppervlak van zo’n 0,623 vierkante kilometer. Ter vergelijking: het eiland had bijna twee jaar geleden nog een langgerekte vorm en besloeg toen een gebied van slechts 0,288 vierkante kilometer (zie ook de afbeelding hieronder).

Op de afbeelding hierboven is de locatie van de vulkaanmond bij benadering weergegeven. Dat is goed te verklaren. De eruptie resulteerde in grote hoeveelheden stoom die de vulkaanmond aan het zicht onttrokken. Pas eind januari konden onderzoekers een foto van het eiland maken. Op de foto is de vulkaanmond, maar ook de nieuwe vorm en omvang van het eiland goed te zien. “Het is voor het eerst dat we de vulkaanmond sinds de erupties half december begonnen weer kunnen zien,” schrijft Dave Schneider namens Alaska Volcano Observatory. “De vulkaanmond bevindt zich onder de zeespiegel en erosie van de asafzettingen door golven of nieuwe erupties kunnen ervoor zorgen dat zeewater weer in de vulkaanmond stroomt.”

Of het eiland zijn nieuwe vorm lang weet te handhaven, is dan ook koffiedik kijken. Het lijkt aannemelijk dat Bogoslof-eiland in de toekomst opnieuw een transformatie ondergaat.