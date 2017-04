Nieuw onderzoek wijst uit dat het spierweefsel van mensachtigen absoluut niet voedzaam is.

Het onderzoek richt zich op de kannibalistische trekjes die sommige van onze voorouders klaarblijkelijk hadden. “Verschillende mensachtigen die minstens één miljoen jaar geleden leefden, deden aan kannibalisme,” vertelt onderzoeker James Cole. Zo zijn er resten teruggevonden van Neanderthalers die sterk suggereren dat soortgenoten zich aan deze resten tegoed hebben gedaan. Hetzelfde geldt voor resten van Homo sapiens die lang geleden leefden.

Voedzaam

Grote vraag is natuurlijk: waarom aten sommige mens(achtig)en die meer dan een miljoen jaar geleden leefden hun soortgenoten op? Een veelgehoorde verklaring is: omdat die soortgenoten voedzaam waren. Maar is dat werkelijk zo? Cole en collega’s hebben dat nu uitgezocht.

WIST JE DAT…

Weinig calorieën

En hun conclusies liegen er niet om. Wij – en ook de andere mensachtigen – zijn niet zo voedzaam. En al helemaal niet als je onze voedingswaarde vergelijkt met die van een hert of mammoet. Zo is er in het spierweefsel van een hert bijna vijf keer meer calorieën te vinden dan in dat van een 65 kilo zwaar mens. En het spierweefsel van een mammoet bezit zelfs een slordige 112 keer meer calorieën dan dat van een mens.

Makkelijke maaltijd?

Het lijkt er dan ook niet op dat onze voorouders hun soortgenoten verorberden vanwege de calorieën. Want wie op zoek was naar een voedzaam hapje kon in die tijd beter een hert of mammoet – dieren waarvan we weten dat mensachtigen erop joegen – buit maken en opeten. Maar waarom zijn er dan toch sporen gevonden van mensachtigen die lijken te zijn ‘geslacht’? Een mogelijkheid is dat sommige van onze voorouders soortgenoten aten, omdat dat een stuk gemakkelijker was dan een hert of mammoet vangen. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan soortgenoten die een natuurlijke dood stierven en wiens resten eigenlijk klaarlagen om verorberd te worden.

Een andere optie is dat het veel ingewikkelder ligt. “We weten dat moderne mensen een breed scala aan complexe motivaties hebben voor kannibalisme,” vertelt Cole over de mensen die vandaag de dag nog soortgenoten opeten. Hij wijst erop dat daar soms agressie achterzit, maar soms speelt ook spiritualiteit of een specifiek ritueel een rol. Ook zijn er mensen die andere mensen eten, om medicinale of om dieetgerelateerde redenen. “Waarom zou een soort als de Neanderthalers – die verschillende houdingen kenden jegens het begraven en behandelen van hun doden – dan niet net zulke complexe houdingen hebben gehad jegens kannibalisme?”