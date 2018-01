Onderzoekers brainstormen er op los.

De botsende neutronensterren die ons vorig jaar trakteerden op zwaartekrachtsgolven, doen ons een nieuw mysterie cadeau. De gloed die na de kosmische botsing achterbleef, ebt niet langzaam weg, maar wordt steeds helderder. Over hoe dit kan tasten de onderzoekers nog in het duister.

Botsing

De enorme botsing vond zo’n 138 miljoen lichtjaren van de aarde vandaan plaats. Tijdens de klap kwam er gammastraling vrij. “Meestal wanneer we een korte gammaflits zien, wordt de uitgestoten straling voor een korte periode erg helder, waarna deze uitdooft doordat er geen energietoevoer meer is,” zegt hoofdauteur Daryl Haggard. Maar deze keer ging het anders. In plaats van de verwachte uitdoving, werd de gloed juist steeds helderder.

Nagloed

De onderzoekers waren in staat om de nagloed van de neutronensterren constant te blijven volgen met een radiotelescoop. Hieruit bleek dat de radiogolven toenamen. Helaas was de toename niet te controleren met de röntgentelescoop, doordat de gloed te dicht bij de zon in de buurt was gekomen en de observaties stop gezet moesten worden. Pas drie maanden later, kreeg de röntgentelescoop weer de kans om een blik op de nagloed te werpen. En al snel bleek deze ook op röntgengolflengten intenser te zijn geworden.

Verklaring

De onderzoekers gebruikten resten van de fusie van de neutronensterren om een verklaring te formuleren. Zo zou het kunnen dat er door de botsing een jet ontstond die het omringende gasvormige afval verwarmde. Hiermee werd er een warme cocon rond de jet gecreëerd, die voor enkele maanden een grote hoeveelheid röntgenstraling en radiogolven uitstraalde.

Maar hoe het precies kan, blijft nog even in de nevelen gehuld. In ieder geval zet het astronomen wel aan het denken. “Deze botsing van neutronensterren is anders dan alles wat we eerder hebben gezien,” zegt co-auteur Melania Nynka. “Voor astrofysici is dit een geschenk dat zijn weerga niet kent.”