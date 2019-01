Samen is beter dan alleen, en dat geldt zelfs over de soortgrenzen heen.

In de Nederlandse velden kan je soms zien hoe diverse vogelsoorten in gemengde groepen foerageren (naar voedsel zoeken). Denk bijvoorbeeld aan kieviten, goudplevieren en kokmeeuwen. Wanneer de meeuwen een roofdier zien naderen, slaan ze meteen alarm waardoor de andere vogelsoorten ook kunnen vluchten. Het is maar één van de vele voordelen van het leven in gemengde soortsgroepen. Een ander voordeel is dat sommige soorten hun foerageerefficientië kunnen verbeteren. Met andere woorden, ze kunnen meer eten in kortere tijd. Een studie in het vakblad Ardea toonde dit aan bij de grote franjepoot.

Flamingo’s

De grote franjepoot is een Noord-Amerikaanse vogelsoort die onder meer overwintert in de zoute meren in het noorden van Chili. Daar foerageren deze vogels zowel alleen als samen met Chileense flamingo’s. Terwijl de flamingo’s met hun poten trappelen om voedsel naar het wateroppervlak te stuwen, draaien de franjepoten snel rondjes nabij de flamingo’s op zoek naar roeipootkreeftjes. Jorge Guttiérez en Andrea Soriano-Redondo bestudeerden het foerageergedrag van de grote franjepoten en ontdekten dat de vogels nabij flamingo’s meer dan twee zo veel voedsel vonden in vergelijking met hun eenzame soortgenoten. Foerageren met flamingo’s is duidelijk voordelig.

Conflicten

Maar hebben de flamingo’s geen last van de franjepoten? Waarschijnlijk niet, aangezien de onderzoekers geen conflicten tussen beide soorten zagen. Het was wel opvallend dat de flamingo’s in de late namiddag naar diepere delen van het meer trokken waar geen franjepoten waren. Na een hele dag draaiende franjepoten rond hun poten hadden de flamingo’s misschien nood aan wat rust.

