Het heeft alles te maken met…lucht.

Tot die conclusie komen onderzoekers nadat ze de meteoroïde van Tsjeljabinsk bestudeerden. Deze ruimtesteen drong in februari 2013 de atmosfeer binnen en explodeerde boven de Russische stad.

Scheuren

Onderzoek wijst uit dat de explosie te herleiden is naar de lucht vóór de meteoroïde. Die staat onder hoge druk en dringt de ‘poriën’ en scheuren van de meteoroïde binnen, die daardoor uit elkaar wordt gedrukt en explodeert. “Er is een groot verschil tussen de lucht vóór de meteoroïde die onder hoge druk staat en het vacuüm erachter,” aldus onderzoeker Jay Melosh. “Als de lucht door de passages in de meteoriet kan bewegen, kan de lucht binnendringen en ervoor zorgen dat er stukken af vliegen.”

Puin

Dat moet ook de meteoroïde boven Tsjeljabinsk zijn overkomen. De ruimtesteen zou zo’n 10.000 ton hebben gewogen. Maar tot op heden is maar 2000 ton puin teruggevonden.

Het onderzoek wijst uit dat zelfs een vrij sterke meteoroïde door toedoen van lucht uit elkaar kan spatten. Het betekent in feite dat de aardatmosfeer ons beter tegen ruimtepuin beschermt dan gedacht. Maar de onderzoekers benadrukken dat dit mechanisme alleen speelt bij de wat kleinere meteoroïden. De grote exemplaren zijn er waarschijnlijk weinig van onder de indruk. Hetzelfde geldt voor ijzeren meteoroïden, die een grotere dichtheid hebben en waar lucht dus niet zo gemakkelijk binnen kan dringen.