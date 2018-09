Nieuwe studie onthult waarom onderzoekers 90% van al onze genen negeren.

Ons menselijke genoom bevat zo’n 20.000 relevante genen. Maar veel van deze genen zijn nog helemaal niet goed bestudeerd. Zo concluderen onderzoekers in een nieuwe studie dat slechts 2000 genen op dit moment alle aandacht opeisen. Gek eigenlijk, dat onderzoekers over en over dezelfde 10% van alle menselijke genen blijven bestuderen, en de overige 18.000 genen links blijven liggen. Maar waarom?

20% minder genen Nog niet zo lang geleden ontdekten onderzoekers dat het menselijk genoom veel minder relevante (eiwitcoderende) genen blijkt te hebben dan gedacht. Zo suggereert de studie dat ons genoom tot wel 20% minder van deze genen bevat.

Bias

Volgens de onderzoekers heeft dit alles te maken met een bias onder de moleculaire biologen. En deze bias wordt op zijn beurt weer versterkt door sociale factoren en de financieringsmechanismen binnen de wetenschap. Zo stellen de onderzoekers dat als (post-)doctoraatsstudenten zich willen richten op nog onbekende genen, zij een 50% kleinere kans hebben om een onafhankelijke onderzoeker te worden.

Human Genome Project

Het team ontdekte daarnaast dat goedbedoelde beleidsinterventies die juist innovatief onderzoek moesten bevorderen, niet lijken te werken. De onderzoekers doelen op het Human Genome Project, dat in 1988 het levenslicht zag. Het programma werd opgericht met als doel om alle menselijke genen in kaart te brengen en de structuur van het menselijk DNA volledig op te helderen. Maar er gebeurde iets anders. Zo blijkt dat de genen die op dit moment de meeste aandacht krijgen, de genen zijn die al bekend waren vóór de voltooiing van het Human Genome Project, in 2003. En dat ondanks de toenemende beschikbaarheid van nieuwe technieken om genen te bestuderen en te karakteriseren. “Alles moest veranderen met het Human Genome Project, maar alles bleef hetzelfde,” zegt onderzoeker Luis Amaral.

Ziekten

En dit brengt consequenties met zich mee. Want buiten de 10% van de bestudeerde genen, bevinden zich genen die minstens zo belangrijk zijn. “Zo worden veel genen die relevant zijn voor ziektes nog steeds niet bestudeerd,” zegt onderzoeker Thomas Stoeger. Hierbij doelt hij op een nog niet onderlegt gen van borstkanker en andere genen die verbonden zijn met longkanker.

“De bias om steeds opnieuw dezelfde menselijk genen te onderzoeken, is erg hoog,” zegt Amaral. Volgens de onderzoekers is daarom ook tijd voor verandering. “We moeten een gezamenlijke inspanning leveren om studies naar andere genen die belangrijk zijn voor de menselijke gezondheid te stimuleren,” stelt hij. Voor de toekomst wil het team een publieke informatiebron oprichten, die een overzicht geeft van de nog weinig onderzochte genen die mogelijk wel van cruciaal belang zijn voor specifieke ziekten.