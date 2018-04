Onderzoekers zien de enorme vis maar liefst 20.142 kilometer zwemmen!

Nog niet eerder hebben onderzoekers een walvishaai zo’n grote afstand af zien leggen. Sterker nog: onderzoekers zijn er nog niet eerder getuige van geweest dat een marien organisme zo’n grote afstand overbrugt. Dat is te lezen in het blad Marine Biodiversity Records. In het paper schrijven de onderzoekers dat het record tot voor kort op naam van een witte haai stond die in negen maanden tijd zo’n 20.000 kilometer aflegde. De walvishaai die onderzoekers nu gevolgd hebben – bijgenaamd Anne – gaat daar nét overheen.

Zendertje

Onderzoeker voorzagen de walvishaai voor de kust van Centraal-Amerika van een zendertje. Deze zender liet via satellieten weten waar de walvishaai zich bevond, maar kon alleen met die satellieten communiceren als het dier niet te diep zwom. De haai bleef zo’n 116 dagen in de regio, maar zwom vervolgens naar Clipperton (een atol in het noorden van de Grote Oceaan), om daarna Cocoseiland (Costa Rica) te naderen en door te zwemmen naar de Galapagoseilanden. 266 dagen nadat de walvishaai van een zender was voorzien, verdween het signaal, omdat de haai de diepte inging. Na 235 dagen dook het signaal weer op, nu ten zuiden van Hawaii. Na zo’n 9 dagen in dat gebied te hebben rondgehangen, zwom Anne door naar de Marianentrog.

Waarom?

Waarom Anne zo’n grote afstand aflegde, is onduidelijk. “We hebben heel weinig informatie over waarom walvishaaien migreren,” aldus onderzoeker Héctor M. Guzmán. “Zoeken ze naar voedsel, mogelijkheden om zich voort te planten of is het iets anders wat ze drijft?” Onderzoeker Scott Eckert voegt toe: “Aangezien dit ’s werelds grootste vis is, verbaast het me hoe weinig we over deze soort weten.”

Walvishaaien staan te boek als bedreigd; in de afgelopen 75 jaar zou ongeveer de helft van alle walvishaaien verdwenen zijn. Het is grotendeels te herleiden naar vissers die jacht maken op onder meer hun vinnen en vlees. Ook komt het regelmatig voor dat jonge walvishaaien per ongeluk in de netten van vissers belanden. Om de walvishaai beter te kunnen beschermen, moet duidelijk worden waar ze zich precies bevinden en volgens welke routes ze zich verplaatsen. Dit nieuwe onderzoek werpt daar een nieuw licht op.