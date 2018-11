Het suggereert dat deze gletsjer veel kwetsbaarder is voor klimaatverandering dan gedacht.

Tot die conclusie komen onderzoekers nadat ze tot wel 190 meter diepe gaten in de Khumbu-gletsjer boorden en op verschillende dieptes temperatuursensoren plaatsten. De sensoren hielden de temperatuur van het ijs gedurende enkele maanden in de gaten. En de temperatuur van het dieper gelegen ijs bleek veel hoger te liggen dan gedacht. De minimumtemperatuur die de onderzoekers maten, was slechts -3,3 graden Celsius. En zelfs het koudste ijs was 2 graden Celsius warmer dan de lucht aan het oppervlak gemiddeld was.

Het is verrassend, zo vertelt onderzoeker Duncan Quincey. Niemand had namelijk verwacht dat het ijs op ’s werelds hoogste berg zo warm zou zijn. Het is ook zorgwekkend. “Warm ijs is met name gevoelig voor klimaatverandering, omdat zelfs kleine toenames in temperatuur kunnen leiden tot smelt. De interne temperatuur heeft een significante impact op de complexe dynamiek van een gletsjer, waaronder de wijze waarop deze stroomt, hoe het water er doorheen sijpelt en hoeveel smeltwater er verdwijnt.” Dat laatste is weer van cruciaal belang voor miljoenen mensen in de regio die voor hun drinkwater afhankelijk zijn van onder meer deze gletsjer.

Het is voor het eerst dat onderzoekers zo diep in de Khumbu-gletsjer hebben geboord en erin geslaagd zijn om de interne temperatuur van de gletsjer te meten. En het onderzoek geeft nieuwe inzichten in de kwetsbaarheid van deze gletsjer. Die inzichten kunnen weer gebruikt worden om beter te voorspellen hoe de gletsjer op klimaatverandering gaat reageren én hoeveel smeltwater er de komende decennia vrij gaat komen. Tegelijkertijd roept de studie ook de vraag op of de Khumbu-gletsjer met zijn warme ijs uniek is. Om dat uit te zoeken, willen de onderzoekers ook in nabijgelegen gletsjers gaan boren.