Een combi van radioactieve gesteenten en warm water zorgt ervoor dat de ijskap hier sneller smelt.

Wetenschappers ontdekten de warmtebron terwijl ze met een radar door drie kilometer dik ijs heen tuurden. En door de warmte lijkt de ijskap hier onverwacht rap te smelten. Zo constateerden de onderzoekers dat er onder het oppervlak een groot stuk ijs, ter grootte van de stad Londen, verdwenen is.

Geothermische warmte

De onderzoekers verzamelden gegevens met behulp van een BAS-vliegtuig, onderdeel van het internationale PolarGap-project. Ook verzamelden de wetenschappers radargegevens over de dikte en structuur van de ijskap. En uit de bevindingen blijkt dat er een grote hoeveelheid geothermische warmte onder het ijs verborgen ligt. Door deze warmte smelt de ijskap, waardoor bovenliggende ijslagen inzakken. Daarnaast ontstaat er smeltwater, dat onder de ijslaag door naar subglaciale meren stroomt.

Smelt

De onderzoekers denken dat de warmtebron bestaat uit een combinatie van radioactieve stenen en warm water dat diep uit de grond komt. “Het smeltproces dat we waarnemen is waarschijnlijk al duizenden, of misschien wel miljoenen jaren aan de gang en draagt niet direct bij aan veranderingen aan de ijskap,” legt hoofdauteur Tom Jordan uit. “In de toekomst kan het extra water het gebied echter wel gevoeliger maken voor bijvoorbeeld klimaatverandering.”

Met de studie hebben de onderzoekers een van de laatste ongerepte gebieden op onze planeet in kaart gebracht. “Onze resultaten waren vrij onverwacht, omdat men dacht dat dit gebied van Antarctica uit oude en koude rotsen bestond,” zegt Jordan. “We laten echter zien dat zelfs in het continentale binnenland, de onderliggende geologie een aanzienlijke impact op het ijs kan hebben.”