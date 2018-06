Morgen geeft NASA een persconferentie en weten we meer.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie nodigt journalisten uit voor een persconferentie. Deze persconferentie vindt morgen plaats om 20:00 uur Nederlandse tijd. Je kunt de persconferentie live volgen via NASA TV, oftewel via de video hieronder.

Tijdens de persconferentie worden nieuwe wetenschappelijke resultaten van NASA’s Curiosity-rover besproken. Wat heeft het Marswagentje nu weer ontdekt? Een paar weken geleden verzamelde Curiosity voor het eerst in lange tijd weer bodemmonsters. Wellicht heeft het daar iets mee te maken, maar tot morgenavond is dat giswerk.

De boor van Curoisity stopte eind 2016. Wetenschappers hebben de boor aangepast, waardoor de haperende motor niet meer nodig is. Onderzoekers staan te springen om de gesteenten in het gebied waar Curiosity zich momenteel bevindt, aan nader onderzoek te onderwerpen. Een aantal van die gesteenten is rijk aan hematiet, een mineraal dat vormt in de aanwezigheid van water. Een analyse van deze gesteenten zou meer duidelijkheid kunnen geven over de omstandigheden waar dit gebied in een ver verleden – toen Mars nog nat en warm was – mee te maken had.