Een nieuw filmpje onthult het verbluffende uitzicht dat je hebt als je over de bizarre afgelegen dwergplaneet vliegt.

Het fantastische filmpje is gemaakt door NASA. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie liet zich daarbij onder meer leiden door data verzameld door ruimtesonde New Horizons. In het filmpje zien we Pluto zoals we de dwergplaneet nog niet eerder zagen. Zo komen we dichterbij dan New Horizons ooit is geweest en zien we de talloze bijzondere oppervlaktekenmerken vanuit een heel nieuw perspectief.



De beelden zijn waarheidsgetrouw, maar wel iets bewerkt. Zo is het reliëf op het oppervlak wat overdreven, zodat de topografie beter uit de verf komt. Ook de oppervlaktekleuren zijn iets aangepast, zodat de details duidelijker worden.

Aan het begin van het filmpje scheren we over de hooglanden ten zuidwesten van Sputnik Planitia. Vervolgens vliegen we over de westelijke rand van Sputnik Planitia die grenst aan het donkere, rijkelijk met kraters bedekte terrein van Cthulhu Macula. Daarna vliegen we richting het noorden, over het heuvelachtige Voyager Terra. Vervolgens begeven we ons richting het zuiden en scheren over Pioneer Terra – een gebied dat gekenmerkt wordt door diepe en brede kuilen. Het filmpje eindigt met een vlucht over het geschubde Tartarus Dorsa.

Charon

Op dezelfde wijze heeft NASA ook een filmpje gemaakt van Pluto’s grootste maan: Charon. In dit verbluffende filmpje zien we onder meer de diepe, brede vallei van Serenity Chasma, alvorens we richting het noorden vliegen en over de Dorothy Gale-krater en duistere pool scheren.

Juli 2015

In juli 2015 scheerde New Horizons langs dwergplaneet Pluto. Voor het eerst konden we van dichtbij zien hoe deze veelbesproken dwergplaneet er werkelijk uitzag. En we vielen van de ene in de andere verbazing. Zo bleek de dwergplaneet bergen, gletsjers, nevels en ijsvulkanen te bezitten. En ook de manen van Pluto zorgden voor verrassingen. Zo bleek Charon bijvoorbeeld een stuk spannender te zijn dan gedacht. “De complexiteit van het Pluto-systeem – van de geologie tot de manen tot de atmosfeer – gaat al onze verwachtingen te boven,” vertelt onderzoeker Alan Stern.

Hoewel het alweer twee jaar geleden is dat New Horizons langs Pluto scheerde, zijn onderzoekers nog altijd druk bezig om alle data die de sonde verzamelde, te analyseren. Vandaar dat we op basis van die ene scheervlucht nog steeds tot nieuwe inzichten komen. Zo heeft NASA eind vorige week bijvoorbeeld nog twee nieuwe, zeer gedetailleerde kaarten vrijgegeven waarop de topografie van Pluto en Charon is vastgelegd.

New Horizons haast zich ondertussen verder naar de volgende bestemming: Kuipergordelobject 2014 MU69. Op 1 januari 2019 zal de sonde langs dit – nog altijd zeer mysterieuze – hemellichaam scheren.