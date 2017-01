NASA heeft twee prachtige ruimtemissies aangekondigd: eentje naar een ijzeren planetoïde en eentje naar Jupiters Trojanen.

De missies – die de namen Lucy en Psyche dragen – moeten meer inzicht geven in hoe het er in de kinderjaren van ons zonnestelsel aan toeging. Lucy moet al in 2021 gelanceerd worden en voert naar de nog vrij mysterieuze Trojanen van Jupiter. “Terwijl Psyche een unieke ijzeren planetoïde zal bestuderen die nog nooit eerder bezocht is,” zo vertelt Thomas Zurbuchen namens NASA.

Psyche

Zoals de naam al doet vermoeden, bezoekt Psyche de planetoïde 16 Psyche. Deze bijzonder grote planetoïde – met een diameter van zo’n 210 kilometer – bevindt zich in de planetoïdengordel tussen Mars en Jupiter en is zo’n drie keer verder van de zon verwijderd dan de aarde. In tegenstelling tot de meeste planetoïden is 16 Psyche niet opgebouwd uit steen of ijs. In plaats daarvan bestaat de planetoïde – net als de kern van de aarde – voornamelijk uit ijzer en nikkel. Astronomen sluiten dan ook niet uit dat 16 Psyche een restant is van een planeet die ongeveer net zo groot was als Mars, maar miljarden jaren geleden zijn rotsachtige buitenlaag tijdens gewelddadige botsingen met andere hemellichamen is kwijtgeraakt. “Dit biedt ons de kans om een nieuw type wereld te bestuderen – niet eentje van steen of ijs, maar van metaal,” stelt onderzoeker Lindy Elkins-Tanton. “Het is de enige manier waarop mensen ooit een kern kunnen bezoeken.” Psyche zou in oktober 2023 gelanceerd moeten worden en vervolgens in 2030 bij de planetoïde arriveren.

Lucy

Lucy kiest naar verwachting twee jaar eerder – in 2021 – het luchtruim. Tussen 2027 en 2033 zal Lucy zes Trojanen van Jupiter bestuderen. Dit zijn planetoïden die in dezelfde baan als Jupiter draaien. Ze bewegen op 60 graden boogafstand met de planeet mee en komen dus nooit met de gasreus in botsing. Aangenomen wordt dat de Trojanen resten zijn uit een veel vroeger stadium in de geschiedenis van het zonnestelsel. En wellicht zagen ze ver voorbij de huidige baan van Jupiter het levenslicht. “Dit is een unieke kans,” vindt onderzoeker Harold F. Levison. “Omdat de Trojanen restanten zijn van oermateriaal waaruit de buitenste planeten zijn opgebouwd, bevatten ze aanwijzingen die ons kunnen helpen om de geschiedenis van het zonnestelsel te ontrafelen

Uiteindelijk moeten Psyche en Lucy zo – in aanvulling op andere ruimtemissies – meer inzicht geven in hoe de zon en planeten ontstonden en door de tijd heen veranderden. En hoe de aarde uiteindelijk een plek werd waar leven kon ontstaan en zich kon ontwikkelen.