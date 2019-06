Mensen die water uit plastic flesjes drinken consumeren per jaar nog eens 90.000 microplastics extra.

Sinds de massaproductie van plastic in de jaren veertig begon, verspreidde het zich al gauw over de hele wereld. Hoewel plastic het leven op veel manieren gemakkelijker heeft gemaakt, is de opeenhoping van het materiaal in alle uithoeken van onze aardbol een groeiend probleem. En dat is niet zonder gevolgen.

Consumeren

Onderzoekers schatten nu in een nieuwe studie in dat we per persoon jaarlijks tussen de 74.000 en 120.000 deeltjes microplastics binnen krijgen, afhankelijk van leeftijd en geslacht. Mensen die daarnaast water uit plastic flesjes drinken, krijgen per jaar nog eens 90.000 deeltjes extra binnen. En hoewel dit al behoorlijk verontrustende cijfers zijn, constateren de onderzoekers dat deze schattingen waarschijnlijk nog wat aan de lage kant zitten.

Microplastics

De onderzoekers komen tot deze conclusie nadat ze zich over 26 studies bogen. Deze studies analyseerden de hoeveelheden microplastics die zich in vissen, schaaldieren, toegevoegde suikers, zouten, alcohol (kraan)water en lucht ophopen. Vervolgens pasten de onderzoekers de informatie toe op ons eigen voedselpatroon en bekeken hoeveel van deze voedingsmiddelen mannen, vrouwen en kinderen volgens de aanbevolen richtlijnen consumeren. En uit de resultaten blijkt dat we meer dan 74.000 microplastics per jaar tot ons nemen. “Het werk laat zien dat plastic overal in doordringt en dat het niet alleen beperkt blijft tot de oceanen op aarde,” zegt professor Kevin Thomas, niet verbonden aan de studie.

Gezondheid

Wat de impact hiervan op onze gezondheid is, is nog niet duidelijk. Aanvullend onderzoek is nodig om de gezondheidseffecten – als die aanwezig zijn – van de ingenomen deeltjes aan het licht te brengen. “De belangrijkste vraag die nu voor ons ligt is wat de impact is van microplastics als ze eenmaal in ons lichaam terecht zijn gekomen,” zegt ook hoogleraar Anas Ghadouani. “Wat zijn de fysieke gevolgen van deeltjes die door onze bloedbaan reizen? Het is belangrijk dat we het antwoord achterhalen.”

Het is niet voor het eerst dat geconstateerd wordt dat microplastics ook in ons lichaam terechtkomen. Zo bevestigde een eerder onderzoek al dat de kleine plasticdeeltjes ook in onze uitwerpselen zitten. In totaal troffen de onderzoekers negen verschillende typen plastic aan. Het vaakst stuitten ze echter op polypropyleen (PP) en polyethyleentereftalaat (PET). Gemiddeld bleek elke 10 gram uitwerpselen zo’n 20 deeltjes plastic te bevatten.