Dankzij smaakpapillen op onze tong kunnen we vijf verschillende smaken onderscheiden, namelijk zoet, bitter, zout, umami en zuur. Maar wist je dat je ook water kunt proeven?

Wetenschappers van Caltech zijn erachter gekomen dat de smaakreceptoren waarmee we zure smaken kunnen proeven ook ingezet worden om water in onze mond te voelen. “Veel insectensoorten ‘proeven’ water in hun mond, dus het is logisch dat ook zoogdieren een soortgelijk systeem hebben om water te detecteren”, zegt professor Yuki Oka.

De onderzoekers blokkeerden de reactie van zure smaakreceptoren bij muizen. “Tot onze verbazing schakelden we hiermee ook de detectie van water uit”, zegt Oka. Om dit te bewijzen plaatsen de wetenschappers een leeg flesje voor de muizen. Het tuitje van het flesje gaf blauw licht, zodat het net leek alsof er water in het flesje zat. De genetisch aangepaste muizen begonnen te drinken en bleven aan het blauwe licht likken. Ze dachten dus echt dat ze water dronken. In feite werden de dieren voor de gek gehouden.

Misschien is de detectie van water voor onze zure smaakreceptoren veel belangrijker dan het proeven van zuur. Het paper met de titel ‘The Cellular Mechanism for Water Detection in the Mammalian Taste System’ is verschenen in het wetenschappelijke vakblad Nature Neuroscience.