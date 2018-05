Met die opmerkelijke verklaring voor de Fermi Paradox komt een Russische onderzoeker op de proppen.

Voor zover we nu weten, komt er alleen op onze aarde leven voor. En heel lang werd onze planeet dan ook als heel bijzonder beschouwd. Maar hoe langer astronomen het heelal in turen, hoe duidelijker wordt dat zowel onze zon als onze planeet en de chemie die aan het leven ten grondslag ligt, helemaal niet zo bijzonder is. In andere woorden: het lijkt zeer aannemelijk dat er elders in het heelal leven te vinden is. Het roept natuurlijk de vraag op waarom we dat buitenaardse leven dan nog niet ontdekt hebben. Het wordt de Fermi Paradox genoemd.

Verschillende oplossingen

Over de oplossing van die paradox hebben heel veel intelligente mensen al heel lang nagedacht. En het leidt tot verschillende visies. Zo denken sommigen dat het feit dat we nog geen aliens gevonden hebben, bewijst dat zij er niet zijn. Anderen denken weer dat we geen aliens kunnen vinden, doordat zij reeds zijn uitgestorven.

First in, last out

In een nieuw paper – dat nog peer review moet ondergaan – komt de Russische onderzoeker A.A. Berezin echter met een heel andere – en ietwat teleurstellende – oplossing. Hij heeft deze de ‘first in, last out-oplossing’ gedoopt. “Wat als de levensvormen die als eerste in staat zijn tot interstellair reizen automatisch alle competitie uitroeien om hun eigen expansie mogelijk te maken?” zo vat hij de oplossing samen. “Ik suggereer niet dat een hoogontwikkelde beschaving andere levensvormen bewust uit zou roeien. Waarschijnlijk merken ze het niet eens, net zoals bouwvakkers een mierennest vernietigen om een gebouw neer te kunnen zetten en een motief om dat mierennest te beschermen, missen.”

Wij zijn de eersten

In de vergelijking van Berezin zijn wij niet de mieren. Nee, wij zijn de bouwvakkers. “Wij zijn hier, onze planeet en onze ster zijn nog relatief intact en we denken reeds na over de eerste interstellaire sondes. Als we aannemen dat bovenstaande hypothese (de first in, last out-oplossing, red.) klopt, wat betekent dat dan voor onze toekomst?” Berezin gaat er vanuit dat onze aanwezigheid erop wijst dat wij de eersten zijn die het interstellair reizen onder de knie gaan krijgen – want anders waren we in lijn met zijn hypothese toch al uitgeroeid door aliens? Wij zijn de eersten die dit stadium (het stadium van interstellair reizen, red.) bereiken. En zeer waarschijnlijk ook de laatste.”

Het is een behoorlijk droevige oplossing, vindt ook Berezin. “Het voorspelt een toekomst voor onze eigen beschaving die nog erger is dan extinctie.” Hij schrijft dan ook dat hij hoopt dat hij er met zijn oplossing naast zit. “De enige manier om daar achter te komen, is door het universum te blijven verkennen en naar buitenaards leven te zoeken.”