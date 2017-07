Vakantie! Eindelijk tijd om eens in een goed boek te duiken. Maar welk boek kies je? We helpen je graag op weg (en nee, er zitten geen romannetjes tussen)!

Superverslavend – Adam Alter

Lig je op je strandbedje nog steeds te Candy Crushen of je Twitterfeed in de gaten te houden? Of kun je ook op vakantie geen afscheid nemen van die ene serie op Netflix? Misschien ben je een tikkie verslaafd. Dat is ook niet zo gek, want sociale media, spelletjes als Candy Crush en zelfs Netflix zijn ontworpen om je in hun greep te houden. Hoe ze dat doen en wat je ertegen kunt ondernemen? Dat lees je in het boek ‘Superverslavend‘ van Adam Alter.

De eerste indruk – Roos Vonk

Continu vorm je je een beeld van anderen op basis van de glimp die je van hen opvangt. En anderen doen dat ondertussen natuurlijk ook van jou. Maar hoe doen we dat precies? En in hoeverre klopt het beeld dat we zo van iemand krijgen? In het boek ‘De eerste indruk‘ gaat hoogleraar sociale psychologie Roos Vonk op zoek naar een antwoord op die en nog vele andere vragen. Zo onthult ze bijvoorbeeld wat je absoluut niet moet doen op een eerste date en hoe de perfecte handdruk eruit ziet. Het maakt ‘De eerste indruk’ tot een bijzonder interessant boek. Het goede nieuws is dat er nu – bijna twintig jaar na de eerste druk – een herziene uitgave is verschenen. En daarin gaat Vonk vanzelfsprekend met haar tijd mee. Zo besteedt ze ook aandacht aan de wijze waarop we ons online een eerste indruk van anderen vormen en onze presentatie op sociale media. Het boek helpt je om niet alleen de ander, maar ook jezelf wat beter te leren kennen.

Mindf*ck – Victor Mids & Oscar Verpoort

De tv-hit is er nu ook op papier. En hoe! In het boek ‘Mindf*ck‘ staan maar liefst 110 experimenten en illusies waar je anderen helemaal gek mee kunt maken. Zo kun je na het lezen van dit boek altijd winnen als er kop of munt wordt gespeeld (handig als na de vakantie de voetbaltraining weer begint). In feite biedt het boek je een kijkje in het brein van de illusionist en kom je iets meer te weten over hoe hij zijn publiek van de ene in de andere verbazing laat vallen. Natuurlijk geven de schrijvers niet alles weg. Maar wat ze hebben opgetekend, smaakt naar meer. Een boek voor nieuwsgierige mensen!

Wetenschappelijke parels – onder redactie van John Brockman

Dagelijks komen wetenschappers tot nieuwe inzichten of doen ze nieuwe ontdekkingen. Maar welke recente wetenschappelijke studies gaan nu echt het verschil maken? Wat is het belangrijkste wetenschappelijke nieuws van de laatste tijd? Meer dan 175 briljante geesten – waaronder wetenschappers – hebben zich over die vraag gebogen en hun reactie op laten tekenen in het boek ‘Wetenschappelijke parels‘. Het resultaat is een prachtig boek waarin de meest uiteenlopende baanbrekende ontdekkingen van de laatste tijd aan bod komen (van de teloorgang van de ruimtetijd, tot kunstmatige intelligentie en van CRISPR tot koude kernfusie. Het boek informeert en fascineert. In 528 pagina’s ben je weer helemaal op de hoogte van wetenschap die er werkelijk toe doet en ongetwijfeld ontzettend nieuwsgierig naar wat ons binnen al deze bruisende onderzoeksdomeinen op korte termijn nog te wachten staat.

Ober, er zit natuurkunde in mijn soep – Helen Czerski

Oké. Misschien sta je niet direct te springen om op je luchtbedje – aan de hand van bubbelfysicus Helen Czerski – eens lekker in de natuurkunde te duiken. Maar geloof ons: met dit boek is dat geen straf. Aan de hand van alledaagse voorbeelden laat Czerski zien dat natuurkunde overal is (in een pan met popcorn, maar ook in koffievlekken en een onwillige ketchupfles) en dat die alledaagse voorbeelden ons kunnen helpen om veel ingewikkeldere natuurkunde (van aardbevingen tot het behoud van impulsmoment) te doorgronden. Een enthousiast en meeslepend boek dat de natuurkunde –

eindelijk! – van haar stoffige imago afhelpt.