Vanavond zal NASA weer een nieuwe lichting kandidaat-planeten aankondigden. Zal er eentje tussen zitten waar het hart sneller van gaat kloppen?

Vanavond om 17.00 uur (Nederlandse tijd) houdt NASA een persconferentie. Tijdens die conferentie zal de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie onthullen welke kandidaat-planeten (zie kader) onlangs in de door ruimtetelescoop Kepler verzamelde gegevens zijn opgedoken.

Kandidaat Wanneer Kepler een nieuwe planeet ontdekt, wordt deze genoteerd als kandidaat-planeet. Pas als vervolgonderzoek – vaak met behulp van andere telescopen – het bestaan van de planeet bevestigd, wordt deze ook daadwerkelijk als ‘planeet’ bestempeld. Sommige kandidaat-planeten blijken tijdens vervolgonderzoek helemaal geen planeet, maar bijvoorbeeld een kleine ster te zijn.

Geavanceerde analyse

Wat NASA precies te vertellen heeft, is vanzelfsprekend nog in nevelen gehuld. Maar de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie wil wel kwijt dat de exoplaneten die vanavond aangekondigd worden, ontdekt zijn met behulp van de meest geavanceerde analyse ooit.

Over Kepler

Ruimtetelescoop Kepler werd in 2009 gelanceerd en heeft inmiddels al duizenden (kandidaat-)planeten ontdekt. De telescoop spot deze planeten door langdurig naar sterren te staren. Als de helderheid van die sterren regelmatig afneemt, kan dat erop wijzen dat rond zo’n ster een planeet cirkelt die het licht van de ster zo af en toe tegenhoudt.

Leefbaar

Tussen alle exoplaneten die Kepler in zijn lange loopbaan heeft ontdekt, zitten ook heel bijzondere exemplaren. Wat denk je van planeten met meerdere zonnen of planeten die wel eens leven kunnen herbergen? Ook ontdekte Kepler KIC 8462852: een ster die met zijn mysterieuze afnames in helderheid de gemoederen al bijna twee jaar bezighoudt.

Kepler weet ons dus regelmatig te verrassen. Of de ruimtetelescoop dat ook vanavond gaat doen? Dat is afwachten. We hopen het je vanavond kort na de persconferentie te kunnen vertellen. Dus houd Scientias.nl in de gaten!