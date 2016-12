De toekomst van de zelfrijdende WEpods is veiliggesteld. De provincie Gelderland gaf onlangs aan de zelfrijdende bussen te willen afstoten. Nu blijkt dat de Europese subsidieaanvraag is goedgekeurd, waardoor de bussen blijven rijden.

De WEpod is een zelfrijdend voertuig, dat het autorijden rigoureus gaat veranderen. “Het leek ons een leuke uitdaging om dat onmogelijke naar Gelderland te halen,” vertelde projectleider Alwin Bakker in mei aan Scientias.nl. “En dan niet op een aparte baan, maar echt ‘the real deal’ op openbare wegen, tussen het gewone verkeer.” Oorspronkelijk was het de bedoeling om de busjes vanaf juni 2016 tussen station Ede-Wageningen en de Wageningen University te laten pendelen. Deze doelstelling haalde het team niet. Sinds begin november rijden de zelfrijdende voertuigen over de campus op de Wageningen University en bieden ze plaats aan zes personen. Pas wanneer de WEpods deze testfase weten te doorstaan, kunnen ze pas de weg op.

Dankzij de Europese subsidie kan er doorgewerkt worden aan de ontwikkeling van de WEpods. In totaal gaan 28 partijen samenwerken: Provincie Gelderland en 27 partners in het Nederland Duitse grensgebied. Dit betekent dat het WEpod-project wordt uitgebreid naar de regio Noordrijn-Westfalen.

Alle partners dragen een steentje bij. In Wageningen gaan studenten en wetenschappers door met de testritten en de ontwikkeling van de software. Op vliegveld Weeze start een proef met autonoom rijdende trucks in een konvooi. Ook gaat hier getest worden met mensen en pakketten. Ook TU Delft-onderzoekers zijn betrokken bij het WEpod-project en zetten het onderzoek naar het sensorsysteem van de WEpods voort. In de toekomst rijden WEpods tussen ‘normale’ auto’s en dan moeten sensoren de situatie op de weg onderzoeken. Het is belangrijk dat de interactie tussen een automatisch rijdend voertuig en andere verkeersdeelnemers goed is, zodat er minder mensen op de weg verongelukken.