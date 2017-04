Wetenschappers stellen dat de ijsman waarschijnlijk onderkoeld raakte.

Al meer dan 25 jaar discussiëren onderzoekers over de vraag hoe Ötzi toch aan zijn einde kwam. Sommige onderzoekers denken dat hij vermoord is (in zijn schouder bevindt zich een stuk pijl en boven zijn oog een diepe snee). Maar anderen willen daar absoluut niet aan: want als Ötzi vermoord werd, waarom nam zijn moordenaar de waardevolle spullen die nabij zijn lichaam zijn teruggevonden dan niet mee? Anderen twijfelden bovendien of de verwondingen die we zien de ijsman wel fataal werden.

Nieuw onderzoek

En zo bleef dus onduidelijk waarom Ötzi hoog in de Ötztaler Alpen 5300 jaar geleden het loodje legde. Tot nu, wellicht. Want tijdens een bijeenkomst van de American Association of Physical Anthropologists hebben wetenschappers een nieuwe theorie gepresenteerd omtrent de dood van Ötzi. De ijsman is…doodgevroren.

Weinig bloedverlies

De onderzoekers trekken die conclusie op een uitgebreid onderzoek waarbij onder meer CT- en röntgenscans van de resten van de ijsman werden gemaakt. Uit het onderzoek blijkt dat de pijl die de schouder van Ötzi raakte, maar weinig schade aanrichtte. De pijl doorboorde de ondersleutelbeenslagader, maar het leidde niet tot een enorme interne bloeding. Berekeningen wijzen uit dat de ijsman zo’n 110 milliliter bloed verloor. Het is volgens de onderzoekers zeer onaannemelijk dat dit bloedverlies alleen de ijsman fataal werd.

Maar hoe kwam Ötzi dan aan zijn einde? Simpel. Hij vroor dood, zo stellen de onderzoekers. De kou zou hem – in combinatie met de verwonding aan de schouder – uiteindelijk fataal zijn geworden. En dat ging vrij snel. Mogelijk stierf Ötzi enkele minuten tot hooguit enkele uren nadat de kou vat op hem had gekregen.