Zeespiegelstijging dreigt de ondergang te worden van onder meer Venetië, Pisa en Rhodes.

Daarvoor waarschuwen onderzoekers in het blad Nature Communications. In de studie combineren de wetenschappers zeespiegelsimulaties met informatie omtrent 49 aan de kust gelegen Werelderfgoed-plaatsen in het Middellandse Zeegebied.

Kusterosie en overstromingen

Het onderzoek wijst uit dat 37 van deze gebieden bedreigd worden door een zogenoemde ‘100-year flood event’. Bij dat laatste moet je denken aan een vrij zeldzame en grote overstroming. De kans op zo’n overstroming is in elk gegeven jaar 1%. Het onderzoek laat verder zien dat 42 van de onderzochte 49 plaatsen vandaag de dag al bedreigd worden door kusterosie.

Werelderfgoed

Het Middellandse Zeegebied is rijk aan Werelderfgoed. En veel van deze belangrijke plaatsen of gebouwen liggen aan de kust. Venetië is natuurlijk een bekend voorbeeld. Maar je kunt ook denken aan de Cinque Terre en Pompeii (eveneens in Italië gelegen), de resten van Carthago (Tunesië), de Middeleeuwse stad Rhodos (Turkije) en het grottencomplex van Gorham (Gibraltar).

Tunis

Door toedoen van klimaatverandering neemt de kans op zowel overstromingen als kusterosie in deze regio naar verwachting tegen het eind van deze eeuw toe – met respectievelijk 50% en 13%. Tegen het jaar 2100 worden naar verwachting 47 van de 49 onderzochte plaatsen door kusterosie en/of overstromingen bedreigd. Alleen de Medina van Tunis en Xanthos en het nabijgelegen Letoon (in Turkije) lijken de dans te ontspringen.

De onderzoekers hopen dat hun studie de Mediterrane landen stimuleert om beschermende maatregelen te treffen. Daarnaast wijzen ze erop dat het veelal wereldberoemde, maar bedreigde Werelderfgoed zou kunnen worden ingezet om mensen te doordringen van het gevaar van klimaatverandering en het belang van het beperken van de opwarming van de aarde.