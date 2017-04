En in dit broertje – eveneens te vinden op Spitsbergen en gelegen onder een dikke laag permafrost – kan data voor eeuwig worden opgeslagen.

Eind maart werd het Arctic World Archive officieel geopend. Het bedrijf achter de opmerkelijke opslagplaats voor data – Piql – noemt het “de veiligste plek op de planeet voor het offline en offsite opslaan van waardevolle informatie. Wat de Wereldzaadbank is voor planten, zal het Arctic World Archive zijn voor ’s werelds digitale erfgoed en waardevolle gegevens: een veilige plek waar de data beschikbaar is wanneer alle andere systemen het af laten weten.”

WIST JE DAT… …er in 2015 voor het eerst zaden uit de Wereldzaadbank werden gehaald

Wereldzaadbank

Negen jaar geleden werd op Spitsbergen al de Wereldzaadbank geopend. Landen wereldwijd kunnen in deze zaadbank het genetisch materiaal van tal van planten en bomen in de vorm van zaadmonsters opslaan. Waarom zouden ze dat doen? Natuurlijk hebben de meeste landen zelf een zaadbank (waar met name kwekers en onderzoekers veelvuldig een beroep op doen). Maar zo’n nationale zaadbank is best kwetsbaar. Want wat als er een natuurramp plaatsvindt waarbij de zaden verloren gaan? Of wat als er oorlog uitbreekt en de zaden als verloren beschouwd moeten worden? Dan is het een geruststellend gevoel dat elders op aarde – op Spitsbergen bijvoorbeeld – een kopie van al die zaadmonsters ligt. Waarom op Spitsbergen? Omdat het misschien wel de veiligste plek op aarde is. In het gebied is de kans op een natuurramp heel klein. Daarnaast is het gebied politiek gezien stabiel. En omdat de zaadbank onder een dikke laag permafrost ligt, is het ook geen probleem als één van de vriezers waarin de zaden liggen opgeslagen, het begeeft.

Data

En die Wereldzaadbank heeft nu dus een broertje gekregen. Naast de zaadbank is een vergelijkbaar initiatief geopend voor..data. De nieuwe kluis bevindt zich in een oude mijn en gaat schuil onder een dikke laag permafrost die de gegevens onder meer beschermd tegen nucleaire straling en elektromagnetische pulsen. Wie gegevens opslaat in de kluis, kan erop rekenen dat deze data sowieso meer dan 1000 jaar op rij bewaard blijft. Bovendien heeft de eigenaar van de data altijd toegang tot de gegevens en kan deze op elk moment uit de kluis halen.

Ook voor het individu

Zo’n kluis voor data lijkt – nu we bijvoorbeeld steeds vaker horen over cyberaanvallen – geen overbodige luxe. Maar voor wie is deze databank nu interessant? “Het Arctic World Archive is voor elk land, authoriteit, organisatie, bedrijf of individu dat zeer veilige opslag zoekt voor waardevolle informatie die ook in de toekomst gegarandeerd toegankelijk moet blijven,” stelt Piql daarover.

Inmiddels hebben de eerste klanten zich al gemeld. Zo krijgt het Nationaal Archief van Brazilië een plekje in de kluis. “Zo verzekeren we ons ervan dat toekomstige generaties toegang hebben tot deze informatie,” legt directeur Ricardo Marques uit.