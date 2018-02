Picasso gebruikte het landschap – dat hij waarschijnlijk niet zelf schilderde – om de vrouw vorm te geven.

Onbekende schilder

De onderzoekers gaan ervan uit dat Picasso het verstopte landschap niet zelf schilderde. Het zou het werk zijn van een andere schilder – die overigens wel net als Picasso in Barcelona actief was. Om welke schilder het gaat, is onduidelijk.

Verandering

Het landschap is overigens niet de enige verrassing die de onderzoekers wisten bloot te leggen. Hun studie wijst tevens uit dat Picasso de compositie van zijn ‘La Miséreuse accroupie’ terwijl hij aan het schilderen was, veranderde. Zo ontdekten de onderzoekers dat de schilder de vrouw in eerste instantie een rechterarm en -hand had gegeven en dat zij met die rechterhand een object vasthield. Maar later besloot hij die arm en hand te bedekken met een mantel.

Over Picasso

Pablo Picasso werd in 1881 geboren in Spanje en was een groot kunstenaar. Wij kennen hem vooral als schilder en dat is niet verwonderlijk: gedurende zijn leven maakte hij meer dan 4000 schilderijen. Maar Picasso kon meer. Zo maakte hij ook zo’n 700 beelden en was hij actief als sieraadontwerper. Hij overleed in 1973.

‘La Miséreuse accroupie’ schilderde Picasso in 1902, tijdens zijn ‘Blauwe Periode’. Gedurende deze periode leefde hij in armoede en had hij het zwaar. Dat is terug te zien in zijn werken, die zeer somber van kleur zijn (voornamelijk blauw, groen en zwart).